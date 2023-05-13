奇葩設計！60顆貓眼石橫鋪道路 網諷：華山路變「滑山路」

台中市大肚區華山路聯絡道路的減速跳動路面，竟鋪上2排60多顆反光貓眼。（記者林旻臻攝）

2023/05/13 10:01

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大肚區華山路的聯絡道路，近期被民眾發現減速跳動路面竟鋪上2排60多顆反光貓眼，被戲稱為「奇葩設計」，質疑失去減速作用，反而會害騎士摔車。台中市議員曾威邀集市府交通局、區公所等單位會勘後，區公所近期將刨除並重新鋪設。

一名網友於臉書粉專「反攻大路」發文指出，華山路聯絡道的設計「這個正常嗎？」引發熱議，留言包括「腳踏車不管有沒有下雨都會摔吧」、「貓眼不能這樣用吧」、「是在懲罰平常會經過這裡的用路人嗎」、「人一生一定要路滑的，請正名滑山路」等。

曾威說明，該聯絡道路是往返瑞井國小、瑞井圖書館的通道，一般來說反光貓眼會與路面平行，設置於路肩，該路段貓眼卻垂直橫鋪於路面，貓眼石容易打滑，中間還有幾顆貓眼石疑似遭農機具輾過，已經破損，民眾若騎機車或腳踏車經過相當危險，為了安全起見，請區公所盡快處理。

大肚區公所公用及建設課表示，此道路設計在該路段20多年前開闢的時候就劃設，因年代久遠，可能當時顧慮到夜晚視線不佳，區公所過去未接獲民眾反映，目前預計先將貓眼石移除，進行冷料填補，確保路面狀況安全和通行順暢，後續再配合其他工程進行路面刨除重鋪。

台中市議員曾威邀集市府交通局、區公所等單位會勘。（記者林旻臻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法