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    百億孵台中巨蛋！預算追加到99.98億 上網招標

    台中巨蛋預算追加到99.98億，上網招標期到7月10日。（台中市政府提供）

    台中巨蛋預算追加到99.98億，上網招標期到7月10日。（台中市政府提供）

    2023/05/12 19:01

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕原預算近65億元的台中巨蛋歷經6次流標，台中市政府追加35億到99.98億元，追加預算，3月22日獲議會通過，市府重啟招標程序，今天（12日）終於上網招標，建設局說，招標期間自即日起到7月10日止，市府經整體評估調整預算，歡迎國內外優秀營造團隊踴躍參與投標。

    台中巨蛋預算增加到近百億，追加預算3月22日獲議會通過，但市府遲未能上網招標，引發關注，建設局長陳大田指出，台中巨蛋為落實專業分工，由都發局執行規劃設計、建設局辦理工程招標及履約管理，未來交由運動局引進專業經營團隊，現階段招標將先由市府完成台中巨蛋主副場館工程，未來也將藉由促進民間參與的方式，讓巨蛋建設更臻完善。

    台中巨蛋之前歷經6次流標，陳大田指出，因逢國際疫情、俄烏戰爭及物價波動等影響，致先前工程招標期間廠商多所觀望，在市府團隊、專管及設計單位持續調整與優化，工程經費由64.9億元提升到99.98億元，感謝議會支持追加預算，巨蛋工程通過追加預算後，建設團隊以高效率辦理公開閱覽，在3月29日到4月6日公開閱覽期間，接獲許多優秀廠商來電詢問與提供回饋意見，達成提升設計品質及減少招標、履約的爭議。

    陳大田說，開放國內外優秀營造廠投標，提升台中市公共工程的國際競爭力，未來將讓台中巨蛋等重大建築工程邁向國際、讓世界看見台中。

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