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    中捷事故 議員周永鴻痛批：林良泰卸責說謊、官僚殺人

    李天生、蔡耀頡、江肇國、周永鴻、蔡成圭及張家銨（由左至右）批中捷官僚殺人，行控中心浪費黃金41秒卻誤導現場人員13秒反應不及。（記者蔡淑媛攝）

    李天生、蔡耀頡、江肇國、周永鴻、蔡成圭及張家銨（由左至右）批中捷官僚殺人，行控中心浪費黃金41秒卻誤導現場人員13秒反應不及。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/12 18:18

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運10日發生興富發建案吊臂掉落軌道，列車煞車不及撞上，釀成1死10傷重大事故，議員周永鴻今質疑中捷一再說謊，先指吊臂砸破列車、無法偵測掉落物，又誤導隨車員發現異物後，僅有關鍵13秒應變不及，其實行控中心早在吊臂匝入軌道致跳電到列車撞上，有黃金41秒卻浪費沒應變，痛批中捷董事長林良泰把責任推給車站及隨車人員，卸責說謊、官僚殺人。

    周永鴻指吊臂砸入中捷軌道，電力系統發出電力異常及跳電後自動復電，當時列車在車站上仍正常旅客上下車，行控中心收到電力訊號異常卻未即時反應，質疑中捷收到警訊還不應變，浪費黃金41秒，還公布車站畫面誤導大眾是現場人員反應不及，至今也不公布行控中心影像。

    中捷公司總經理莊明聰指出，行控中心收到警訊是知道電力跳脫，不知道是吊臂掉下來，這是兩回事，第三軌電力跳脫後恢復，後來又有多站線路接地告警，電力異常有兩種警訊是列車動力或車站用電，這次是車站用電跳脫，行控中心有通知維修人員及前一站的人員。

    周永鴻、江肇國、蔡耀頡、張家銨、李天生、蔡成圭，則指直指中捷是官僚殺人，中捷行控中心早在吊臂匝入軌道致跳電到列車撞上有黃金41秒，不作為，卻誤導大眾現場關鍵13秒是反應不及。

    另針對林良泰指稱中捷自動駕駛系統是林佳龍決定，周永鴻拿出前市長胡志強時代，擔任交通局長的林良泰負責簽約，決定買車、機電及無人駕駛系統，也開記者會宣傳，昨天卻當眾人說謊，還要大家給你拍手，把喪事當喜事，把出包當邀功，是斯文掃地，要求林良泰道歉。

    林良泰最後表示對此遺憾，致上最深的歉意，中捷會持續精進改減。另也補充說，任何工程一棒接一棒，規畫、設計、施工、營運，每一階段有不同想法，施工設計也會動態檢討與改進。

    江肇國（右）、蔡耀頡拿出新聞指林良泰在前市長胡志強時代負責中捷簽約，決定買車、機電及無人駕駛系統，也開記者會宣傳。（記者蔡淑媛攝）

    江肇國（右）、蔡耀頡拿出新聞指林良泰在前市長胡志強時代負責中捷簽約，決定買車、機電及無人駕駛系統，也開記者會宣傳。（記者蔡淑媛攝）

    台中捷運10日發生興富發建案吊臂掉落軌道，列車煞車不及撞上，釀成1死10傷重大事故。（市府提供）

    台中捷運10日發生興富發建案吊臂掉落軌道，列車煞車不及撞上，釀成1死10傷重大事故。（市府提供）

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