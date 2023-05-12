為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    流標6次總算開工！ 烏日全民運動館2025年完工

    「烏日全民運動館」歷經6次流標，今日舉辦開工典禮。（記者廖耀東攝）

    「烏日全民運動館」歷經6次流標，今日舉辦開工典禮。（記者廖耀東攝）

    2023/05/12 19:38

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市政府原訂去年動工興建「烏日全民運動館」，但受原物料上漲影響，歷經6次流標，不斷追加經費預算，加上中央補助，終於發包成功，今日市長盧秀燕率領市府團隊，與在地議員、鄰里長等人出席開工典禮。整體工程經費約4.5億元，預計2025年完工。

    盧秀燕表示，「烏日全民運動館」為台中第11座運動場館，儘管烏日人口未達國家設置國民運動中心的標準，但烏日是台中指標區域，不過現在建設工程、材料費持續上漲，流標6次，所幸地方、中央共同努力下，市府投入3.5億元興建，也感謝中央給予1億元補助。

    建設局長陳大田表示，全民運動館基地位於烏日區健行路及三榮九路交叉口，鄰近烏日林新醫院、高鐵台中站，興建總樓地板面積約5420平方公尺，規劃地上3層空間、平面停車場，可提供籃球、羽球使用的綜合球場，及全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室等運動空間，並規劃兒童運動中心等設施。

    建設局指出，全民運動館不僅提供全齡運動服務，著重於成人運動設施，更納入兒童運動元素，並以「外繞的環狀熱身跑道」為亮點，讓民眾跑步時視野遼闊，連結在地風景，達到身心靈放鬆，未來該場館可作為烏日及鄰近居民的運動或集訓場地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    投入1億8749萬元 嘉義水上全民運動館動土
    2023/03/16 17:39

    投入1億8749萬元 嘉義水上全民運動館動土
    推動全民運動館 南市議會勘查仁德運動公園
    2022/10/18 22:43

    推動全民運動館 南市議會勘查仁德運動公園

    萬人比基尼戶外夜店 夏季盛宴在嘉義
    苗栗市公所追加三千萬預算 全縣首座全民運動館標出
    2022/08/06 19:21

    苗栗市公所追加三千萬預算 全縣首座全民運動館標出
    安南區全民運動館2025年完工 黃偉哲：將是全國最漂亮場館之一
    2022/06/01 13:11

    安南區全民運動館2025年完工 黃偉哲：將是全國最漂亮場館之一
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播