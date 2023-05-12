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    撞吊臂1死10傷 林淑雅家屬委任律師：中捷須負民事賠償責任

    中市政府法制局今天召開事故被害人會議，傾聽被害人心聲。（中市政府提供）

    中市政府法制局今天召開事故被害人會議，傾聽被害人心聲。（中市政府提供）

    2023/05/12 17:42

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中捷運10日發生1死10傷的重大意外，中市政府法制局今天召開事故被害人會議，傾聽被害人心聲，其中，唯一罹難的人權學者林淑雅，其家人委任律師何志揚代表出席，他強調，會追究建商、營造與吊掛業者的刑事與民事責任，另外，吊臂掉落軌道，列車來是啟動而撞上，中捷公司亦應負擔民事損害賠償責任。

    何志揚於會議中，首先感謝台中市政府的關心，對於造成此次事故的齊裕營造公司、興富發建設公司、宇球國際興業公司，於進行塔式起重機（高空塔吊）拆除作業時，引發這起意外事故，罹難者家屬會追究民事、刑事責任，另外，中捷公司亦應負擔損害賠償責任，事後中捷公司也應建立妥善的SOP程序（標準作業程序），避免憾事再次發生。

    中市政府法制局長李善植指出，此次事故，市府及台中捷運公司會勇於承擔，涉及法律上責任歸屬問題，也會尊重檢調單位及運安會的調查，市府絕對不會推諉。

    興富發建設公司則說，法律責任絕不推卸，該公司承諾會持續關懷事故被害者，並對被害者再次深深表達歉意，另外，中捷公司的代表也表達歉意，亦承諾會檢討改善，建立完整的SOP，增加緊急停車按鈕設備及加強人員教育訓練。

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