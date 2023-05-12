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    林良泰說代理中捷董座「一毛錢沒領」 議員：沒支薪就不用負責嗎?

    林良泰在中捷事故回應頻頻失言、態度強硬被批。（記者蔡淑媛攝）

    林良泰在中捷事故回應頻頻失言、態度強硬被批。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/12 17:05

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運10日發生興富發建案吊臂掉落軌道，列車煞車不及撞上，釀成1死10傷重大事故，中捷代理董事長林良泰昨在說明事故記者會上「提油救火」要大家幫中捷團隊鼓掌拍手，今天議會備詢時又指最大責任在建商以及回應疏失態度強硬，引發綠營議員不滿，要求林良泰下台負責；對此，林良泰則指自己是「代理無給職，一毛錢沒領！」實領董事薪資2500元。

    中捷發生重大事故後林良泰失言連連，先是要求大家幫中捷團隊鼓掌拍手，今在議會又被議員發現中捷早因吊臂掉落致跳電，錯失41秒黃金救援，卻以車站人員僅有13秒應變不及，加上摘指中捷自動駕駛系統是前市長林佳龍任內決定，被批諉過卸責，綠營要求對中捷事故致歉遭拒，卻對藍營要求秒道歉，引發爭議。

    議員蔡耀頡、張家銨、江肇國痛批林良泰在中捷事故中謊話連篇，應該要辭職負責；林良泰回應，中捷會負該負的責任，任何工作盡心力去完成，「我當然有責任，個人不戀棧職位」，並強調自己「代理董事長無給職，一毛錢沒領，自己擔任董事薪資2500元，一年開4次會議，會盡該盡的責任。」

    林良泰此言一出，蔡耀頡更痛批，難道沒有支薪，就不用負責，大罵亂七八糟。

    副市長黃國榮則緩頰，前董事長林志盈離職，中捷這段時間沒有董事長，所以請董事來代理，是我們拜託他當代理董事長。

    另外，中捷撞吊臂造成1死10傷慘劇後，隔日清晨6點恢復通車，蔡耀頡質疑根本是「球員歉裁判」，副市長黃國榮解釋，中捷負責營運、經檢視通過就能復駛。

    議員蔡耀頡批林良泰在中捷事故中謊話連篇，要求辭職下台負責。（記者蔡淑媛攝）

    議員蔡耀頡批林良泰在中捷事故中謊話連篇，要求辭職下台負責。（記者蔡淑媛攝）

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