林淑雅躺軌道51分鐘後才被發現罹難 中捷坦言SOP未列檢查車底

林淑雅魂斷中捷，根據檢討報告內容，事故發生後林竟躺軌道51分鐘後才被發現搶救，中捷總經理莊明聰坦承SOP未列檢查車底。（記者蘇孟娟攝）

2023/05/12 15:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕興富發建設工地吊臂掉落台中捷運軌道，捷運列車41秒後撞上釀1死10傷，台中市議會今天就中捷事故炮聲隆隆，台中市議員江肇國痛斥，中捷公司今提供的報告中關於處理過程，顯示列車在12點27分45秒撞上落在軌道上的吊臂，事件中罹難的人權學者林淑雅竟是到13點16分才被發現，13點18分才授權下軌道搶救，曝露清查不確實，延誤黃金搶救時間的憾事。

中捷總經理莊明聰坦承，現有標準作業流程SOP遇事故後只檢視車廂內，車底下空間未列檢查範圍，「會檢討改進」。

中捷事故引關注，市議會今進行首日交通地政業務質詢，事件引議員關切，中捷並提出事故初步檢討報告，但多名議員發現人權學者林淑雅被撞後竟是在車廂下躺51分鐘才被發現搶救。

江肇國指出，中捷書面報告中顯示，列車12點27分45秒撞上吊臂，12點58分現場指揮車廂內的受傷乘客送醫；但直到13點16分才發現軌道中還有一位傷者，也就是林淑雅，遲到13點18分才授權下軌道搶救，該名教師竟在軌道下方的空間中，從撞上到被發現、搶救總共等待了51分鐘，若把握黃金搶救時間，說不定能有機會拯救一條生命。

江肇國說，報告也證明，中捷在事發後只針對「車廂內」的乘客清查搶救，根本沒有徹底檢查車廂外、軌道上的狀況，這樣的現場應變與作為根本不及格。

他另指出，事發時現場指揮官是豐樂公園站的站長，到了13點35分改由南段的段長擔任，這麼重大的意外，現場指揮權竟然是位值班站長，包括市長、副市長、捷運高層後來才到現場，難道都是去作秀的嗎？

市議員黃健豪也對此表示不可思議，連他是非專業人士聽到這種事都覺得很誇張，竟有人被撞到車底下卻未能第一時間發現，拖51分鐘才搶救，真的很誇張，中捷究竟有無SOP。

莊明聰坦言，現有的SOP在列車遇事故斷電、列門門打開後，流程只檢查「車廂內」，車廂外及底下、底盤未列檢查範圍，會檢討改進。

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