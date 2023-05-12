郭台銘造勢問雞蛋好買嗎？主持人喊「有」秒尷尬

昨晚郭台銘在台中烏日舉行造勢期間，在與台下群眾用台語問答互動時，其中一題為提問「雞蛋有好買一點嗎？」沒想到當時的主持人竟用麥克風秒回有，相關片段傳出後讓網友笑噴。（資料照）

2023/05/12 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘爭取2024年國民黨總統提名，昨晚郭在台中烏日舉行造勢晚會，在與台下群眾用台語問答互動時，其中一題為提問「雞蛋有好買一點嗎？」沒想到當時的主持人竟用麥克風秒回「有」，相關片段傳出後讓網友笑噴。

為爭取國民黨總統提名，郭台銘近期造勢行程滿檔，昨晚他在台中舉行第3場造勢晚會，期間國台語頻頻切換，還不忘引用前高雄市長韓國瑜曾說過的「莫忘世上苦人多」。

郭台銘在現場也與台下支持群眾互動，並問出數個問題，他批評政府無法有效抑制物價的做法，對通貨膨脹完全沒有警覺性，並高喊「對不對」，主持人也拿麥克風跟著台下群眾一起喊「對」。郭台銘也批評，他看到主計長說蚵仔麵線一碗只要20元，「你們會不會氣死？」主持人也帶頭喊「欸喔（會喔）」。

郭台銘也問台下群眾「蚵仔都賣不出去，價格都拉不高，你們說對不對」主持人也帶頭喊「丟（對）」。後續郭台銘再度詢問台下群眾「最近呢，我們的雞蛋有好買一點嗎？有嗎？」主持人疑似喊得太順口，竟也直接喊「有」。

似乎發現不對勁，一旁有人見狀趕緊打圓場說「加減啦」、「有比較買得到」，郭台銘則是持續強調「但是我兩個禮拜前去日本，日本的雞蛋比起台灣不缺以外，而且價錢還比台灣便宜」，後續則是強調日本的農業技術是我們要學習的。

郭台銘也說在他記憶中，台灣的農產技術一直是我們的驕傲，每年貢獻的出口產值更勝過鴻海集團。但近年來因為兩岸關係惡化，很多東西沒辦法出口到中國大陸。並指這是政治的問題，影響到了農民朋友的權益，但也沒看到政府有更積極的作為，並再度詢問台下群眾「對不對」，主持人也帶頭喊「對」。

在相關新聞直播底下，郭台銘在造勢活動的發言也引發網友討論，有網友留言表示「後面想笑就笑出來，別憋笑，會得內傷」、「看他講話好痛苦XDD」、「連買個雞蛋都要說謊....這....這錢也太難賺了吧」、「好買啊都已經降價了，他沒在買雞蛋當然不知道好不好買」、「蛋價早就降了，看來他真的平常不買蛋」。

也有網友留言說「怎麼坐在底下的聽眾看起來沒有感覺到一絲的熱情」、「阿銘做經濟部長拼經濟，好不好？總統不適合你喔！」、「猜猜誰是在台灣合法的第五縱隊」等。

此外，在現場郭台銘也請出一個農民上台，想藉由其種植了一種剝皮不沾手的拉鍊荔枝，強調「誰說我們的農業技術落伍了呢」。但在介紹時郭台銘稱該農民種的是「玫瑰花」荔枝，結果被農民立即糾正是「玫瑰紅」。

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