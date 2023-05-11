興富發「文心愛悅」不想買了能退嗎？中市法制局說明消費者權益

興富發建設「文心愛悅」建案，發生塔吊吊臂掉落中捷軌道意外。（記者林旻臻攝）

2023/05/11 17:07

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市南屯區捷運豐樂公園站旁，興富發建設「文心愛悅」建案，10日發生高空塔吊吊臂掉落中捷軌道，列車撞上造成1死10傷慘劇。興富發建設並未透露該建案已銷售的戶數，以及目前是否有消費者決定解約退款，但強調如果有違反消費者權益，一定會依照合約內容進行賠償。

「文心愛悅」位在文心南路上，規劃兩棟地上31層、地下6層建物，主打25至33坪小宅，總價900萬元起，戶數為住家569戶、店面8戶。興富發建設發言人廖昭雄表示，現階段首要針對傷亡者撫慰及台中捷運後續賠償相關事宜，建案的消費者權益等後續因應尚未檢討，但如有影響消費者權益，公司會針對合約進行賠償，「合約怎麼約定就怎麼賠」。

台中市政府法制局說明，有關文心愛悅建案事故涉及消費者（承購戶）權益，根據預售屋買賣定型化契約應記載事項第12點、第13點、第15點及第24點規定，可分成「遲延交屋」與「房屋瑕疵」2部分：

一、遲延交屋：業者如因此遲延取得使用執照，或遲延交屋，業者應給付遲延違約金（每日按消費者已繳房地價款依萬分之五單利計算）。若業者於契約約定取得使照期限後逾3個月仍未取得，承購戶得解除買賣契約，業者除退還已繳房地價款外，如有遲延利息應一併退還，並應依契約約定賠償違約金（不低於房地總價款15%，但以承購戶已繳房地價款為上限）。

二、房屋瑕疵：房屋如因此有受損，業者應盡速修繕，並確保交屋時符合契約約定品質；如消費者日後驗收時有發現屋況瑕疵，得限期要求業者完成修繕，買方並有權保留房價5%作為交屋保留款，於業者完成修繕並經雙方複驗合格後交付。

法制局表示，文心愛悅建案是否有給付遲延之問題，須先檢視預售屋買賣契約所約定之給付期限為何，至於承購戶目前能否主張解約退款，若無法定或約定解約事由存在，承購戶單方解約可能會須承擔違約金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法