台中教師虐童案懲處一再拖延 議員要求速讓不適任教師退場

教師虐童案懲處一再拖延，市議員林祈烽要求讓不適任教師盡速退場。（記者歐素美攝）

2023/05/11 16:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市不適任教師退場機制未建立，幾位具虐童前科的教師懲處停聘案迄今仍不見結案報告，市議員林祈烽、施志昌和鄭功進11日在市議會文化教育業務聯合質詢時指出，教師虐童案的懲處一拖再拖，教育局的不適任教師退場機制到底是什麼？副市長王育敏表示，市政府一定是站在保護孩子的立場，給孩子一個公道。

林祈烽說，台中市因虐童而被停聘的教師只有2人，其中，1位就是日前大里區崇光國小的陳姓教師，而根據教育局資料，台中市現在還有4位不當對待學童且已被社會局公告違反兒少權法的教師，迄今學校教評會皆未有進一步開會結論，案件拖1年、2年都無法結案，質疑「師師相護」。

林祈烽說，虐童案的發生都是一件憾事，但市府在案發後的處理態度是什麼？像中正國小案件，市長公開說虐童案不會掩護也不會袒護，但事實上，案發至今都還有教師會的成員在為虐童師關說，遊說寄讀老師要放過這名老師，這還有天理嗎？

林祈烽要求教育局徹底調查，查明是誰在不當遊說？是誰在當虐童師的幫凶？學校不要再有師師相護的不當行為，也不要因為一顆老鼠屎而壞了一鍋粥；強調他一定會追查到底，給孩童和家長一個清楚的交代。

副市長王育敏表示，同一個學校的教評會老師有互相掩護或大事化小的情形，教育局發現這是學校結構上的問題，也發現過去學校處理類似案件的不當之處，不是拖延就是最後的決議與社會觀感完全不符合，她已要求教育局要強化行政權來處理，至於中正國小的案子，市府一定會查明清楚。

教育局長蔣偉民說，他到任後即要求各校處理類似案件速度要快，大里崇光國小的案子就是一個例證；至於中正國小的案子，涉案教師目前停聘2個月，接受調查中。

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