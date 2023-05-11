中投公路高架下綠草如茵 美化環境、減碳高手「雙刀流」

公路總局員林工務段在中投公路兩旁隙地種植地毯草，不但能綠美化道路，還能發揮吸碳功用。（記者陳建志攝）

2023/05/11 17:08

〔記者陳建志／台中報導〕台灣2050年要達到淨零碳排，為了找出吸碳力高，且適合種在高架橋下的地被植物，公路總局第二區養護工程處員林工務段在中投公路下方試種監測發現，地毯草、白花三葉草、腎蕨、蝦蟆草、紫雲蔓、心葉水薄荷都很適合，其中又以白花三葉草吸碳力最高

員林工務段舉辦觀摩會，與霧峰地區民眾及台中市政府、南投縣政府和公路總局等機關分享成果，段長廖瑞仕說，高架道路或高架橋下空間，過去綠美化常未考慮植栽特性，日照不易加上缺水，造成後續管理維護困難，植栽常枯死，甚至枝葉亂長影響行車視線。

廖瑞仕說，台灣2050年要達到淨零碳排，為了找出吸碳力高且適合種在高架橋下的地被植物，去年開始與中興大學、屏東科技大學、特有生物保育中心合作，挑選較適合種植的地毯草、腎蕨、蝦蟆草、白花三葉草、紫雲蔓、心葉水薄荷試種，同時監測二氧化碳吸收力。

試種監測發現，這6種植物在高架橋下陽光照射不易的全遮蔭地，以及靠近雨滴線的照光地，生長狀況都不錯，是適合種植在高架道路下方的地被植物，固碳量佳的前3名是白花三葉草、地毯草、腎蕨；全遮蔭地碳吸存量最高也是白花三葉草，第二則是腎蕨。

廖瑞仕說，目前已經在中投公路8K到15K間路段的橋下空間、隙地、樹穴種植腎蕨、地毯草、白花三葉草、心葉水薄荷，生長狀況都很好，不但能綠美化道路，還能發揮吸碳的功用。

腎蕨等地被植物生長良好，也有不錯的吸碳能力。（記者陳建志攝）

白花三葉草生長良好，吸碳量也最高。（記者陳建志攝）

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