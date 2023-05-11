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    中捷董座要大家為團隊拍手鼓掌 綠委洪申翰轟：無視死傷者的痛苦

    中捷公司代理董事長林良泰在記者會上，要大家為搶通車的中捷員工拍手鼓掌，引發輿論譁然。（記者蘇金鳳攝）

    中捷公司代理董事長林良泰在記者會上，要大家為搶通車的中捷員工拍手鼓掌，引發輿論譁然。（記者蘇金鳳攝）

    2023/05/11 18:09

    首次上稿 16:34
    更新時間 18:09

    〔記者陳政宇／台北報導〕中捷綠線發生吊臂掉落軌道，遭列車撞上釀1死10傷重大意外，中捷代理董事長林良泰今（11）日召開記者會說明事故發生的過程，並請大家為辛苦的中捷員工鼓掌拍手。民進黨立委洪申翰受訪直言，在肇事責任尚未完全釐清前，林良泰竟好意思討拍，完全無視死者和傷者的痛苦。

    中捷公司今日上午在發生事故的豐樂公園站召開記者會，首先為不幸罹難的林淑雅默哀一分鐘；接著，林良泰指員工讓中捷綠線順利通車，呼籲大家「為我們中捷團隊鼓鼓掌，拍拍手，我們為自己加油」，引發輿論譁然。

    對此，立院交通委員會召委、民進黨立委許智傑指出，對於寶貴生命的消失，應該以默哀面對，加上這次事件陸續釐清後，疑似是中捷撞上掉落物，導致一連串的悲劇，他呼籲台中市政府及建商都該用更嚴肅的態度面對問題，避免輕率的態度影響社會觀感。

    洪申翰則痛批，這起工安意外的肇事責任尚未完全釐清，台中市政府也還沒進行完整的調查，做為中捷代理董事長的林良泰竟然好意思討拍，希望大家為他們鼓掌，完全無視死者和傷者的痛苦。維護大眾交通運輸安全的責任，是台中市政府和台中捷運的最大責任。

    洪申翰表示，這起事故也屬「重大運輸事故範圍」，除了依照《職業安全衛生法》及《大眾捷運法》進行相關調查處置，據了解，運安會已經立案調查，將進行肇因鑑定及風險分析，並完成調查報告，在公布調查報告之前，中捷董事長應謹言慎行。

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