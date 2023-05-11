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    首頁　>　臺中市

    原住民學生挨打！爆料台中校園暴力 議員質疑「導師偏頗」

    教育局長蔣偉民說，山線某國中暴力事件 ，校方已通報校安鄉，目前調查中。（記者歐素美攝）

    教育局長蔣偉民說，山線某國中暴力事件 ，校方已通報校安鄉，目前調查中。（記者歐素美攝）

    2023/05/11 19:43

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員黃仁今天在教育文化業務質詢時爆料，台中又發生校園暴力，山線一所國中5月4日發生漢人學生毆打原住民學生事件 ，導師卻偏頗打人同學，家屬非常不滿，希望得到真相，還孩子公道，教育局至今未有正面交代。市府回應，學校當天即向教育局進行校安通報，教育局已要求校方加速調查與究責。

    據了解，當天幾個學生在玩球，原住民學生一時調皮加入開玩笑，用直笛干擾，結果不小心打到同學的眼鏡，小聲說對不起後就跑走。事後被干擾的同學甩他的碗，原住民同學碰到桌子不慎跌倒，同學不斷踹他。

    黃仁說，打人就是不對，但老師未找目擊學生還原及查明真相，還偏頗打人的學生，要求教育局給被害學生家一個公道。

    教局：持續關切受傷學生 要求校方加速調查究責

    教育局說明，5月4日上午傳出學生打架事件，學校當天立即向教育局進行校安通報，教育局已督促學校主動啟動調查，加速釐清案情。另外，受傷學生事發後立即送醫治療，經醫生診治，有腹部挫傷，建議持續觀察。行為人已向受傷同學道歉，受傷學生今天請假未到校，教育局將持續關切受傷學生身心狀況，提供必要協助。

    議員質疑導師處置過程不公及學生間的衝突行為方面，教育局已要求校方加速調查與究責，持續提供師生輔導與諮詢，加強法治觀念，預防生對生衝突事件發生。

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