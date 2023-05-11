保全及隨車員早知有異卻無法及時阻止？ 中捷：一切按照SOP

中捷公司代理董事長林良泰表示，今天是初步的調查報告。（記者蘇金鳳攝）

2023/05/11 12:09

［記者蘇金鳳／台中報導］對於中捷綠線豐樂公園站昨天發生吊臂掉落軌道列車煞車不及撞上事故，中捷公司今天上午召開記者會說明事故當時狀況。對於外界質疑為何保全及隨車人員都發現有異狀，卻未能緊急停車避免意外發生，中捷公司發言人許泰銘表示，一切按照SOP；代理董事長林良泰指出，相關問題需要等運安會再調查，預警系統會再優化，如在月台設剎車鈴。

中捷1死10傷意外發生後外界有許多質疑，包括吊臂在12點27分04秒掉落軌道上，保全在12點27分14秒就察覺軌道有異，並以對講機通知站長，26秒列車關門，中間12秒黃金時間遭質疑未疏散乘客；中捷綠線並無外物落入的偵測系統，等於是未破壞軌道及電力，停車唯一方式就是撞上去，遭質疑無預警機制。

此外，保全曾向隨車人員揮手表示車有問題，隨車人員發現有異採取措施，最後列車還是撞上障礙物，遭質疑是否相關人員聯繫出了問題。

中捷公司表示，中捷綠線是無人駕駛系統，若有異物掉落軌道，可透過車頭的監測器監測就會停車，此外，若是異物造成軌道短路及破壞電力，車子就會停止，全世界的無人駕駛捷運皆是如此，但未研究是否納入外物落入預防機制。

中捷公司表示，當時隨車人員發現能應變時間只有13秒，而列車當時時速30多公里，撞上約20公尺才停下來，因此未來可研究在月台上安裝剎車鈴，一按就可馬上停車。

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