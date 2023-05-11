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    首頁　>　臺中市

    軌道有異物仍撞上！中捷公司將向廠商求償至少2億

    台中捷運昨天發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道列車煞車不及撞上意外，釀成1死10傷；台中捷運公司今天公布捷運站與列車監視器畫面，還原事發經過。（中捷公司提供）

    台中捷運昨天發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道列車煞車不及撞上意外，釀成1死10傷；台中捷運公司今天公布捷運站與列車監視器畫面，還原事發經過。（中捷公司提供）

    2023/05/11 11:11

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    列車撞吊臂車廂畫面曝光 中捷公司：發現異狀到撞上13秒

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運昨天發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道列車煞車不及撞上意外，釀成1死10傷；台中捷運公司今天公布捷運站與列車監視器畫面，還原事發經過，中捷代理董事長林良泰表示，此一事件讓中捷公司損失初步估計2億元，將向業者求償，未來也將優化捷運沿線預警系統。

    中捷綠線昨天中午12點27分在豐樂公園站撞上興富發建設一棟建物的高空塔吊脫落的吊臂，造成1死10傷，中捷公司今天上午召開記者會，由代理董事長林良泰主持，記者會前他先率主管為此次事故中罹難的靜宜大學法律系助理教授林淑雅默哀。

    中捷公司會中也公布事發當時捷運站內與車廂的錄影畫面，可見捷運列車在當天中午12點26分50秒進站，站外建案吊車吊臂在12點27分04秒掉落軌道，站內保全員在12點27分14秒察覺軌道異狀回報。

    接著，12點27分22秒列車執行關門作業，12點27分26秒列車內隨車人員發現軌道異狀，12點27分32秒呼叫行控中心並拿取鑰匙要開啟駕駛台蓋板進行手動緊急停車作業，直到12點27分45秒列車撞上軌道障礙物，列車偵測到障礙物才緊急煞停，12點27分52秒列車完全煞停。

    林良泰表示，今天的說明會只是初步調查，運安會再進一步調查。

    台中捷運昨天發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道列車煞車不及撞上意外，釀成1死10傷；台中捷運公司今天公布捷運站與列車監視器畫面。（中捷公司提供）

    台中捷運昨天發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道列車煞車不及撞上意外，釀成1死10傷；台中捷運公司今天公布捷運站與列車監視器畫面。（中捷公司提供）

    中捷公司為死者默哀，代理董事長林良泰表示會向業者求償2億元以上。（記者蘇金鳳攝）

    中捷公司為死者默哀，代理董事長林良泰表示會向業者求償2億元以上。（記者蘇金鳳攝）

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