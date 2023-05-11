中捷軌道有異物仍撞上 議員質疑：為何無法即時停止？

市議員李天生質疑中捷事故奪命20秒，捷運卻無法沒有辦法急停急煞，系統有沒有問題？（記者歐素美攝）

2023/05/11 10:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議會今天進行教育文化業務質詢，市議員曾朝榮、李天生及周永鴻關心昨天發生的中捷意外事故，李天生質疑吊臂掉落20秒，捷運車廂卻無法即時停止而撞上，造成1死10傷，市府應究責；周永鴻則質疑市府態度不夠積極，要求市府釐清事故的時間點，不要讓靜宜的林姓助理教授枉死。

副市長王育敏表示，市長盧秀燕第一時間即趕到現場，並強調要調查究責；新聞局長鄭照新說，初步了解事故發生後只有13秒捷運自動駕駛啟動，相關人員才反應不及，中捷能否即時發現即時停止是市府要研究改進的，相關局處正在全力善後。

針對捷運故事，副市長王育敏說，當時吊臂掉落後捷運才撞上，但秒差很短，約20秒，捷運是自動駕駛，當時狀況複雜，還有人在上下車；李天生表示，中捷事故絕命的20秒，沒有辦法急停急煞？系統到底有沒有問題是焦點，因是吊臂先掉落，捷運才撞上去的，誰要負責？

鄭照新︰基層按SOP通知 將研究改進即時停止

新聞局長鄭照新補充指出，捷運調查事故發生是20秒內，應是13秒，當時基層人員按照SOP，通知行管中心，並掏出口袋鑰匙準備停車，但反應來不及就撞上了，強調「即時發現，即時停止是要研究改進的」，目前相關局處正全力在善後，事後檢討會查清楚釐清。

民進黨市議員周永鴻說，外界都說林助理教授是枉死，大家都關心吊臂掉落及列車離開車站的時間點，就算只有10秒，只要有緊急停止的機制，捷運上有隨行人員，難道沒有辦法透過系統停車？而且站務人員都沒有發現嗎？強調「問題釐清才能避免下一次的憾事」，市府應公布事故發生的時間點，捷運系統有沒有問題？有沒有緊急機制去處理？過去多次演練項目是否落實？還是從來沒有演練過？

周永鴻說，目前所有案件的調查都是中央在啟動，總統蔡英文及行政院長，甚至台北市長蔣萬安都在關心，質疑中捷、市府及交通局態度都不夠積極。捷運禁限建的況狀，興富發該案有沒有調查？

副市長王育敏說，捷運第一車廂有工作人員；新聞局長鄭照新補充說，月台上的保全是最先發現事故的，但他站在較後截的車廂，要往前通知前面的人員，惜第一車廂的人員第一時間沒有聽到，待吊臂掉落的粉塵消散才發現；王育敏強調，事故發生第一時間，市府全部都動起來，並非如議員所說，中央著急、地方不積極，並強調調查結束會提供議員要的詳細資料。

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