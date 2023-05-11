時力正妹議員吳佩芸私密影片外流 只起訴媒體社長、前男友不起訴

時代力量議員吳佩芸（圖中）於選前一週，大陣仗到台中地檢署提告「散布私密影片的人」，包括媒體社長、前男友。（記者張瑞楨攝）

2023/05/11 10:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年11月26日中市議員選舉時，參選第七選區（南屯）的時代力量黨候選人吳佩芸，在選前約一週，她傳給前男友、自己穿內衣講話的「私密影片」外流，吳佩芸當時大陣仗到地檢署提告前男友等人違反選罷法，她質疑是「選風惡化」，事後她以1萬4054票高票當選，台中地檢署昨天偵結，僅依違反個人資料保護法，起訴張貼此私密影片的「新華報導」網站社長鄭建勳，至於吳佩芸的前男友，無證據顯示他散布影片而不起訴。

對此，吳佩芸說，請各界多給受害者鼓勵與支持，「就算不是議員，未經同意的個人私密影像都不該被他人惡意散佈」，本案因涉及使用外國IP跳板及遠端加密郵件方式，假冒她的身分散佈影片，可見是相當縝密、有躲避偵查計畫的犯罪過程，她也明白檢方受限於偵查手段的極限及困難，無法進一步追查出幕後黑手，心中必定充滿挫折感，不過，不起訴並不代表犯罪行為並不存在，未來有再掌握新的事證，她會再陳報給檢方進行偵辦；至於被起訴的鄭建勳，目前尚無回應。

上述外流影片，是吳佩芸約5年前自拍且傳給楊姓前男友的影片（抖音影片），她穿著內衣、做出類似「對嘴」的逗趣表情，雖是私密影片，但並無裸露畫面，卻被人傳送到網路新聞平台「新華報導」，該新聞平台經營者是社長鄭建勳。

吳佩芸於去年11月18日，亦即投票日前一週，在該黨台中市黨部主任洪錦鈺與律師等人陪同下，大陣仗到台中地檢署控告「散布影片的人（含前男友、網站社長記者）」，罪名包括違反公職人員選舉罷免法等，她不認為自己私密照外流是感情因素，而是「選風惡化」，「難道只因為政治立場不同，就要被惡意散布個人隱私、私密影像嗎？」

被告的「新華報導」網站社長鄭建勳說，他收到署名「吳佩芸」的電子郵件投稿，指「吳佩芸」簽署「絕不投降承諾書」，該郵件附上兩個抖音的短片，還加註「附上兩段佩芸的抖音，先讓大家欣賞」，他見影片的穿著雖比較清涼，但並非傷風敗俗，誤認是吳佩芸本人投稿而刊登，他並非故意散布「私密影片」。

台中地檢署指出，傳私密影片給社長鄭建勳的電子郵件，是設於瑞士，檢警向瑞士警方查詢，仍無法查到此電子郵件的申請人身分，警方搜索吳佩芸的楊姓前男友住處，對手機、電腦、隨身碟，都實施數位鑑識後，未發現有任何與私密影片有關的證據，楊男的罪嫌不足而不起訴處分。

至於鄭建勳部分，中檢認為私密影片是吳佩芸穿著清涼的自拍影片，不是公開的社會活動，應該受保護，且這些「顯然與競選活動無關」，鄭男是已有20餘年工作經驗的媒體從業者，於收到夾帶私密影片的來源不明電子郵件時，卻毫無過濾查證，反而逕自刊登散發，損害吳佩芸的利益，不過，鄭建勳並無偽造影片，也沒有涉入選舉、意圖使吳佩芸不當選的證據，不構成違反選罷法等罪名，僅依違反個人資料保護法起訴。

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