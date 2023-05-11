列車撞吊臂車廂畫面曝光 中捷公司：發現異狀到撞上13秒

中捷說明調查結果，稱隨車人員從發現異狀到列車撞上吊臂只有13秒。（本報製圖）

2023/05/11 10:42

首次上稿：09:44

更新時間：10:42

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軌道有異物仍撞上！中捷公司將向廠商求償至少2億

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線列車昨天中午在豐樂公園站撞上掉落的吊臂，台中捷運公司今天上午召開記者會說明調查結果，並公布事故當時車廂的畫面，指出乘客中午12:27左右發現前方軌道有異狀，隨即通知隨車員，隨車員緊急呼叫行控中心，並拿鑰匙要執行手動緊急停車作業，但13秒後已撞上，而當時旅客雖有做防護動作，仍不幸造成1死10傷意外。

中捷公司表示，昨天上午12點27分05秒吊臂掉落，26秒發現前方出現大量粉塵，但列車已關門，32秒隨車人員發現異常，呼叫行控中心及拿取列車鑰匙開始駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業，45秒撞上障礙物，52秒停車，相隔僅13秒。

此外，中捷公司今天也公布事故照片及說明相關時間點，列車在12點26分50秒進入豐樂車站，27分04秒吊臂碰到隔音牆，05秒吊臂吊到軌道區，04至17秒保全聽到聲響，並回頭看；20秒隨車人員進入車廂，22秒執行關門作業，22至26秒保全及2名旅客查看前方狀況，已出現大量粉塵，26秒隨車人員及旅客察覺前方有異，32秒隨車人員發現前方異常，依照SOP作業，呼叫行控中心拿取列車列車鑰匙開啟駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業，45秒撞上障礙物，52秒停車。

中捷事故發生時間序如下 12點26分50秒列車進入豐樂車站 12點27分04秒吊臂碰到隔音牆 12點27分05秒吊臂掉落 12點27分04至17秒保全聽到聲響，並回頭觀看。 12點27分20秒隨車人員進入車廂 12點27分22至26秒保全及2名旅客查看前方狀況，已出現大量粉塵 12點27分26秒隨車人員及旅客察覺前方有異 12點27分32秒隨車員呼叫行控中心並拿鑰匙開啟駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業 12點27分45秒列車撞上軌道障礙物 12點27分52秒停車

中捷綠線昨天中午在豐樂公園站撞上掉落的的吊臂，致使1死10傷，中捷公司今天上午召開記者會說明調查結果。（資料照）

中捷綠線撞上吊臂事故畫面曝光12點27分32秒隨車人員發現異狀。（中捷公司提供）

列車撞上吊臂畫面。（中捷公司提供）

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