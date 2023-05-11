諷刺創作得罪香港政府 知名漫畫家尊子作品遭《明報》停刊

香港知名的政治漫畫家尊子表示，他近日因為發表3幅諷刺港府的連環漫畫，遭到港府有關部門批評後，連載其作品的《明報》告知，他的漫畫專欄將被「暫停連載」。 （法新社資料照）

2023/05/11 09:39

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來，香港的新聞自由日益緊縮。根據法新社報導，香港知名的政治漫畫家尊子5月10日表示，他近日因為發表3幅諷刺香港特區政府大砍區議員直選席次的連環漫畫，遭到港府有關部門批評後，連載其作品的《明報》告知，他的漫畫專欄將被「暫停連載」。

報導說，自1983年以來就以筆名「尊子」發表漫畫的黃紀鈞，一直在香港主流中文報紙《明報》上發表他對香港時事和公共政策的諷刺作品。

《明報》5月9日刊出尊子的3幅連環漫畫，內容是1名男子對1名女子說，「只要長官認為合適，都可委任為防火滅罪委員會成員，由他們來把關篩選區議員——即使他們沒有通過所有考試和體檢」。

這幅漫畫是港府在上星期宣布將大幅減少區議會直選議員席次數後完成的，港府的決定實際上摧毀了香港目前僅存的民選機構。

尊子的這幅漫畫很快遭到香港民政及青年事務局局長麥美娟譴責，批評有關漫畫的內容「混淆視聽」和「有違傳媒道德」。

尊子5月10日對法新社記者表示，《明報》已告知他，將不再連載他的漫畫，但他強調：「漫畫只是一種媒介，一個人應該做他應該做的和我們能做的事情。」

知情證實人士，尊子的漫畫將從5月14日停止連載。目前還不清楚「暫停連載」是否為無限期。目前人在獄中的黎智英所創辦的《蘋果日報》在2021年被迫停刊後，《明報》是尊子在香港媒體中的最後一個據點。

尊子對港府的批評並不陌生，他以前的作品曾引發5個政府部門的憤怒，包括香港警務處和目前擁有很大權力的保安局。

隨著港府重新啟動英國殖民地時代立法的煽動罪，加上2020年實施的「港區國安法」，香港的政治諷刺作品引來法律麻煩的風險越來越大。

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