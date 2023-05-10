人權學者林淑雅魂斷中捷 檢相驗死因：頭部肢體重創休克亡

台中市消防局特種搜救大隊搶救1小時，仍無法挽回權學者林淑雅生命。（消防局提供）

2023/05/10 23:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區的興富發建設公司建案「文心愛悅」，今天中午樓頂高空吊塔的3.3公噸吊臂掉落，造成台中捷運列車撞上，靜宜大學法律學系女助理教授林淑雅慘死，10名乘客受傷，台中地檢署初步相驗，死因是頭部及肢體多重外傷，導致中樞神經性休克，台中地檢署要求台中市政府等單位，盡速完成工安調查結果，以釐清刑事責任。

死者林淑雅是知名的原住民、人權學者，曾擔任總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會、台灣原住民族政策協會理事、原住民族委員會的訴願審議委員會委員、人權工作小組委員、法規會委員、「新憲原住民族專章小組」成員，長期關心參與原住民的公共事務，中部地區民間團體、原住民族文化事業基金會等非營利組織，今天晚間都發表哀悼文，紀念這位原住民之友。

台中地檢署指出，此案指派重大刑案專組檢察官胡宗鳴，至事故現場實地勘察，以掌握事故發生經過，並指揮中市警察局第四分局，會同中市政府相關局處，以及勞動部職安署中區職業安全衛生中心等專案人員，進行全面調查蒐證。

中檢並於今天晚間，與法醫師在中市生命禮儀管理處（台中殯儀館）完成相驗，初步判定死者是頭部及肢體多重外傷等傷害，導致創傷性併中樞神經性休克而死亡。

台中地檢署並責囑上述職業安全衛生單位的專案人員，包括台中市政府，盡速完成工安調查結果，以釐清相關人的刑事責任，並通知財團法人犯罪被害人保護協會台中分會，啟動關懷機制，對死者家屬提供必要協助，撫慰家屬悲痛心情。

掉落的吊臂長度40公尺，重量3.3公噸。（中市政府提供）

撞擊吊臂的車頭嚴重損壞。（消防局提供）

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