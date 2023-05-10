中捷意外1死10傷 興富發旗下齊裕營造5年7死工安建案曝光

中市興富發建設建案今天吊掛鋼鎖斷裂造成吊臂掉落中捷軌道，中捷煞車不及撞上釀1死10傷。（市府提供）

2023/05/10 22:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市興富發建設建案今天拆除31樓頂的搭式吊車，吊掛鋼鎖斷裂造成吊車伸臂掉落中捷軌道，中捷煞車不及撞上釀1死10傷，勞動部職安署指出，該肇災營造廠齊裕營造公司為國內十大建商興富發公司旗下子公司，近5年共發生7件重大工安事故，已造成7人墜落或被壓死，顯示該公司工安管理不善，勞動部將責成各勞動檢查機構對其承攬工地全面檢查。

齊裕營造公司在近5年分別在新竹縣及桃園、台中、高雄、台北有7個建案發生重大工安事故，導致5名工人墜落死亡、2人被壓死，其中台中烏日新高鐵段建案在1年3個月期間造成2名工人分別墜落死亡及被壓死。

該7件工安事故包括，2018年5月在新竹縣竹北市台科段建案工程造成1名工人墜落死亡；2019年8月桃園青溪段建案工程，物體飛落（灌漿壓送車伸縮臂旋轉斷裂）壓死1名工人；2020年10月台中烏日新高鐵段，1名工人墜落死亡；隔月台中市惠安段也造成1名工人墜落死亡；2021年3月潤隆建設高雄建案造成1名工人墜落死亡；2022年1月台中市新高鐵段1名工人被矽酸鈣板壓死；2022年12月，台北109建字189號工商業大樓興建工程，1名工人墜落死亡。

另為防止類似災害發生，職安署表示，也要求設有塔式起重機之工地應確實依照安全作業標準程序施作，並管制人員進出；各勞動檢查機構即日起亦將針對設有塔式起重機的工地全面檢查。

中市興富發建設建案的高空吊伸臂掉落中捷軌道，中捷煞車不及撞上釀1死10傷。（市府提供）

中市興富發建設建案的高空吊伸臂掉落中捷軌道，中捷煞車不及撞上釀1死10傷。（市府提供）

興富發建設旗下齊裕營造在過去5年共發生7件重大工安事故，已造成7人死亡，今天工安故事再釀中捷乘客１死。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法