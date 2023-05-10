隨機擄人？台中女當街被熊抱噴不明液體 警：離婚夫妻家暴案

男子尾隨女子噴灑辣椒水。（擷自「爆料公社」）

2023/05/10 21:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子今天上午出門欲搭計程車，突遭一名男子從後方熊抱噴辣椒水後拖行，幸計程車司機見狀挺身而出制止，才未釀成更大傷害，過程被拍下並上傳臉書社團，一度引發現是否街頭隨機攻擊的治安疑慮，警方表示，此案係前夫與前妻間因糾紛衍生的家暴案，將通知前夫到案說明究責。

據了解，此案發生在今天上午，整個過程被路口監視器拍下，畫面中長髮女子走出北屯區一處巷道，準備搭乘多元計程車，後方突出現一名黑衣男子尾隨跟上後，朝她臉噴不明物體，只見女子痛後得往後閃摔在地上，驚嚇中拚命逃脫，但男子不放過她又從後方熊抱強行拖行，幸好當下計程車司機見狀出聲制止將兩人隔開。

此時女子趁機逃離，黑衣男還停留現場徘徊才離開；而這段影片隨後在臉書社團「爆料公社」瘋傳，內容為「敬告各位家長：這是今天發生在我們家旁巷子的事件，由於離某國小很近，附近巷弄很多，各位家長注意陌生男子！！家中有女性親友，要小心尾隨男子，還好有路人喝止，不然女子就被抱走了！！」

由於一度以為是隨機攻擊落單女案件，網友在底下紛留言說「太扯，好恐怖」，還有人呼籲全台女性要學格鬥、空手道保護自己；轄區第五分局對此澄清指出，該案發生在北屯區文昌東三街，27歲馬姓女子今天上午出門欲搭乘計程車時，遭29歲阮姓前夫噴辣椒水及拉扯，造成右手肘、左膝及左腳掌受傷，直到計程司機制止阮男始離去。

飽受驚嚇馬女隨即報案，而該分局文昌所獲報到場，經調閱周邊監視器，並帶同受害人馬女返所受理製作筆錄，並協助聲請保護令並依規上網家暴通報，後續將通知阮男到案說明釐清究責。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

女子摔倒在地。（擷自「爆料公社」）

女子掙脫又被追上。（擷自「爆料公社」）

多元計程車司機挺身而出隔開雙方。（擷自「爆料公社」）

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