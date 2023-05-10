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    原文會感念林淑雅貢獻 是原住民族永遠的朋友

    靜宜大學法律學系助理教授林淑雅。（資料照，記者陳志曲攝）

    靜宜大學法律學系助理教授林淑雅。（資料照，記者陳志曲攝）

    2023/05/10 20:52

    〔中央社〕原文會今天表示，在台中捷運意外中不幸罹難的靜宜大學法律學系助理教授林淑雅，對近代原住民族權利運動與社會發展，有相當重要的地位與付出貢獻，她是原住民族永遠的朋友。

    台中市南屯區文心南路建案發生工安意外，吊臂意外掉落台中捷運綠線軌道，導致行進中捷運車廂損毀，造成死傷，死者是靜宜大學法律學系助理教授林淑雅；她同時擔任總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員、國際特赦組織台灣分會理事長等要職，對原住民權益和社會事務上的有重要貢獻。

    財團法人原住民族文化事業基金會今天在臉書致哀，表示台灣法學界與人權的重要學者，並且長年以來相當關心並參與原住民族公共事務的林淑雅老師，今日在台中，不幸遭遇一起意外而辭世。

    原文會指出，在原住民族公共事務領域，林淑雅有相當分量的資歷，包含曾經歷總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會、台灣原住民族政策協會理事等，並且參與過原住民族委員會的訴願審議委員會委員、人權工作小組委員、法規會委員、「新憲原住民族專章小組」成員。

    原文會提到，林淑雅曾於2000年出版「第一民族－台灣原住民族運動的憲法意義」，透過對憲法基本權利理論與政府組織的重新解析，指出「原住民族集體權利」與「原住民族區域自治」理念的可能性及其制度方向。

    原文會感念林淑雅留下許多研究著作和各項行動參與，對於近代的原住民族權利運動與社會發展，有相當重要的地位與付出貢獻；強調她是原住民族永遠的朋友。

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