中市補助營養午餐水果費 各校每月供應次數差很大

中市學校午餐水果供應次數差很大，議員爆有學校每月供3次，有學校可吃到11次。（記者蘇孟娟攝）

2023/05/10 19:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員鄭功進、林祈烽、施志昌今聯合質詢質疑學校午餐供應品質不均，市府每週每生補助10元水果費，但有的學校每月可以吃到11次水果，卻有學校每月只吃到3次水果，供應次數「差很大」，促市府加速推動學校午餐全面免費，讓學生享受一樣的午餐品質；台中市副市長王育敏指出，將責成教育局確實好督導各校，在相同資源下讓每個學生受到相等的午餐照顧。

3人以4月份上課17天為例，來自外埔區的施志昌指有學校4月吃到11次水果，來自西屯區的林祈烽則提供有學校吃到7次水果，來自東區的鄭功進則指該區有國小只吃到3次水果；鄭功進指出，各校同是每生每週補助10元水果費，吃到的水果次數竟落差這麼懸殊，甚至差到3倍之多，如何讓家長信任學校午餐照顧學童飲食。

鄭功進指出，台中市是全國第二大都市，應推動學校午餐全面免費，由教育局統籌把關品質，真正照顧學生飲食營養健康，更減輕家長負擔，也有助催生年輕人敢生能養。

另市議員吳瓊華指出，台中市有學校蔬食日，9成以上學校團膳配合吃蔬食，但很多學生不愛吃，剩下廚餘量是平日兩倍，有學生家長表示，明明吃蔬食要減碳，卻留下更多廚餘「很浪費」，甚至有家長自曝每逢學校蔬食日，都會讓孩子帶肉鬆到學校自行「加菜」，以免小孩不吃蔬食餓肚子，促教育局鼓勵學校多費心思設計菜單。

教育局長蔣偉民指出，外埔區的學校因屬偏遠地區學校，除中市補助外，教育部另有補助，有較多午餐資源所致。

鄭功進等人不滿指出，市府每年花3.5億辦購物節抽現金，卻捨不得補助學生吃得好，令人無法接受。

王育敏指出，全面補助午餐須考量市府整體財政，但她認同學校午餐應該學生吃得營養，市府也特別補助10元水果費，會請教育局確實督導各校，為何相同資源下有不同的供應情況，會全力讓每個學生都受到好的午餐品質照顧。

教育局另指出，針對水果供應次數並未統一限制，目前授權各校因地制宜，但促學校以供應水果品質為考量，各校需求或季節條件以數週或按月將經費統籌運用供應。

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