工地吊臂掉落砸到中捷列車 釀1死8傷

吊車吊掛鋼樑掉落，擊中行駛中的捷運列車。（中市新聞局提供）

2023/05/10 16:27

首次上稿：13:16

更新時間：16:27

〔記者張瑞楨、蘇孟娟、蘇金鳳、唐在馨／台中報導〕台中捷運今天中午發生重大意外！位於南屯區文心路、文心南路旁的豐樂公園站，疑因附近的興富發建設公司「文心愛悅」建案，高空塔吊的吊臂掉落，砸中正在行駛的捷運列車，造成1死8傷重大意外，其中1名52歲女性卡在車廂下，救出後送醫不治，列車車廂被刺穿兩個大洞，乘客哀嚎呼救聲音不斷，現場一片混亂，台中市政府都事發展局已研擬開罰27萬，台中地檢署並已偵辦公共危險罪或過失致死罪刑責。

台中市府指出，這起意外造成8人受傷、1人死亡，市長盧秀燕趕赴現場關切時指出，會追究相關責任；都發局指出，這起事件已違公共安全，即刻勒令停工，並依法針對起造人興富發建設、承造人齊裕營造公司、監造人大容聯合建築師事務所等，進一步追究法律責任、裁罰金額與相關賠償事宜。

台中市政府指出，此意外的地點，在台中捷運綠線豐樂公園站附近，因捷運旁「文心愛悅」建案的高空吊塔，進行塔吊拆卸時吊臂墜落（脫落），砸中捷捷運車廂。

都發局長李正偉指出，因已違公共安全，已勒令停工，目前將調閱該工地的施工計畫了解是否有違反施工計畫，因已違公安，也將在了解違規情況後據以開罰。

另外，中捷公司表示，案發後捷運採局部通車，只行駛北屯總站到市政府站及九張犁站至高鐵台中站，至下午尚未恢復正常行駛。

興富發建設公司發佈聲明指出，「文心愛悦」建案於案發時，委託專業廠商宇球國際興業有限公司承攬執行塔吊拆除工程，不慎發生意外，波及台中捷運車廂，造成人員傷害，公司深表遺憾，該公司就相關法律責任絕不推卸，對受傷之傷患，必盡最大的慰問及關懷，有關捷運的修復改善，也將會同市政府專業單位修繕，讓捷運儘速通車，保障人民的權益。

此案發生時，現場一片紊亂，乘客形容中捷車站宛如成了「絕命終結站」，一名父親頭部受傷的林姓女乘客說，只聽到聲響，就見到父親頭部滴血，她嚇到事後手還會發抖，另有陳姓乘客抨擊，中捷案發後不打開人工通道，導致乘客受困，「危機處理有夠糟糕」。

台中建物施工吊車吊掛鋼樑掉落，擊中行駛中的捷運列車。（記者廖耀東攝）

救護車馳抵現場，將受傷乘客送醫。（民眾提供）

建案工地鐵架掉落砸中捷運車廂。（記者廖耀東攝）

車廂內部情形。（擷自記者爆料網）

鐵架刺穿車廂。（擷自記者爆料網）

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