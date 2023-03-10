台中通勤月票市民299元 前交通局長：只有1種人會買
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今天公布「中彰投苗生活圈通勤月票」優惠方案，其中推出「市民限定」優惠版，台中市民市內通勤只要299元，更指出是全國最便宜的「破盤流血價」；前台中市交通局長王義川晚間在臉書點出，因台中市已有搭公車10公里免費等「雙十公車」優惠，這項「市民限定」的優惠方案，只坐市區公車的不會買，只坐台鐵的市民被丟包「沒得買」，騎ubike 的不會買，因為30分鐘內本來就免費，最後只有「每天坐捷運的會買」，質疑台中市府根本拿交通部的錢，補台中捷運虧損。
台中市交通局長葉昭甫指出，中市的市民限定優惠是在現有的公車優惠基礎下，以疊加優惠的概念設計，在市區通勤部份，台中市僅就市府自轄的交通運具自編預算補助，若要加入台鐵優惠，恐需中央預算補助吸收；他另說，台中市即使已有公車優惠還是難免有人需要最多付10元，來回就20元，市內通勤299元月票，還是對相關通勤人員有幫助，另市府當然也鼓勵民眾使用捷運通勤，兩者並無衝突。
盧秀燕今提出的「中彰投苗生活圈通勤月票」方案，若在台中市區內通勤月票可使用台中市公車、捷運與公共自行車，非市民599元，台中市民299元；中彰投苗區域通勤月票可使用台鐵、捷運、公車、公路客運與公共自行車，非市民999元，台中市民699元；盧秀燕強調，因台中市府已有「雙十公車」優惠，市民搭公車最多10元，加上已有170萬人綁定交通卡，在既有的優惠及能辨識市民搭車的系統基礎下，才另推「市民限定」的通勤月票優惠價，盼以全國最優惠的通勤「破盤價」，鼓勵民眾多搭公共運輸、節能減碳。
但王義川質疑，台中市內通勤的公共運輸套票竟未包含台鐵，把台中山線海線靠台鐵移動的市民放在哪裡，王義川更得出結論指出，這項市民限定的市內通勤月票，出現「只坐台鐵的市民被丟包，沒得買」、「只坐市區公車的不會買，因為本來就是10公里免費，為什麼要買？」、「騎ubike 的不會買，因為30分鐘內本來就免費，為什麼要買」，最後只有「每天坐捷運的會買」。
王義川更說，如此台中市府根本是拿交通部的錢，補台中捷運每年虧損「是詐騙集團嗎」；而且中部其他縣市民眾為什麼要買這種奇怪的套票？有人知道嗎？