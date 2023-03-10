台中通勤月票市民299元 前交通局長：只有1種人會買

台中市前交通局長王義川質疑中市府推市民限定通勤月票只是補助中捷綠線虧損。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/10 20:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今天公布「中彰投苗生活圈通勤月票」優惠方案，其中推出「市民限定」優惠版，台中市民市內通勤只要299元，更指出是全國最便宜的「破盤流血價」；前台中市交通局長王義川晚間在臉書點出，因台中市已有搭公車10公里免費等「雙十公車」優惠，這項「市民限定」的優惠方案，只坐市區公車的不會買，只坐台鐵的市民被丟包「沒得買」，騎ubike 的不會買，因為30分鐘內本來就免費，最後只有「每天坐捷運的會買」，質疑台中市府根本拿交通部的錢，補台中捷運虧損。

台中市交通局長葉昭甫指出，中市的市民限定優惠是在現有的公車優惠基礎下，以疊加優惠的概念設計，在市區通勤部份，台中市僅就市府自轄的交通運具自編預算補助，若要加入台鐵優惠，恐需中央預算補助吸收；他另說，台中市即使已有公車優惠還是難免有人需要最多付10元，來回就20元，市內通勤299元月票，還是對相關通勤人員有幫助，另市府當然也鼓勵民眾使用捷運通勤，兩者並無衝突。

盧秀燕今提出的「中彰投苗生活圈通勤月票」方案，若在台中市區內通勤月票可使用台中市公車、捷運與公共自行車，非市民599元，台中市民299元；中彰投苗區域通勤月票可使用台鐵、捷運、公車、公路客運與公共自行車，非市民999元，台中市民699元；盧秀燕強調，因台中市府已有「雙十公車」優惠，市民搭公車最多10元，加上已有170萬人綁定交通卡，在既有的優惠及能辨識市民搭車的系統基礎下，才另推「市民限定」的通勤月票優惠價，盼以全國最優惠的通勤「破盤價」，鼓勵民眾多搭公共運輸、節能減碳。

但王義川質疑，台中市內通勤的公共運輸套票竟未包含台鐵，把台中山線海線靠台鐵移動的市民放在哪裡，王義川更得出結論指出，這項市民限定的市內通勤月票，出現「只坐台鐵的市民被丟包，沒得買」、「只坐市區公車的不會買，因為本來就是10公里免費，為什麼要買？」、「騎ubike 的不會買，因為30分鐘內本來就免費，為什麼要買」，最後只有「每天坐捷運的會買」。

王義川更說，如此台中市府根本是拿交通部的錢，補台中捷運每年虧損「是詐騙集團嗎」；而且中部其他縣市民眾為什麼要買這種奇怪的套票？有人知道嗎？

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