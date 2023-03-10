「破盤價」299元！中市府拍板通勤月票方案 跨彰投苗也只要699元

台中拍板中彰投苗通勤月票外縣市民眾999元，市民限定「破盤價」699元。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/10 16:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中拍板「中彰投苗生活圈通勤」月票方案，台中市長盧秀燕下午宣佈，外縣市民眾在台中「都市內通勤」月票599元、在中彰投苗「城際通勤」月票999元；有別於其他生活圈通勤月票採單一票價，台中另推「市民限定」通勤月票，台中市民市內移動月票只要299元、跨彰投苗月票也只要699元，盧秀燕稱台中市民限定的月票價是全國僅見的最低「破盤流血價」，盼鼓勵民眾多搭公共運輸、節能減碳。

台中市交通局長葉昭甫指出，根據現有台鐵統計中彰投苗通勤、台中捷運綠線通勤等數據推估，市內利用大眾運輸通勤人口約有1萬人，跨縣市通勤人口約2萬人，目前僅算中彰投苗民眾跨區通勤族每月約需花2500元到3000元通勤，未來生活圈通勤月票可連結的交通工具包括台鐵、公路客運、捷運、市區公車、公共自行車等，外縣市民眾未來每月最多只花要999元通勤，台中市民限定月票價更可打到低於3折的優惠，均能讓民眾大大省荷包，配合台中市民優惠月票價，市府約每年支出2到3億元。

盧秀燕指出，目前北北基桃生活圈月票是1200百元；南高屏則是999元，均是單一票價，僅台中市另有市民限定優惠，因為市府目前已有「雙十公車」優惠，加上有170萬人綁定交通卡，在既有的優惠及能辨識市民搭車的系統基礎下，才有辦法據以另推「市民限定」的通勤月票優惠價，未來台中通勤族無論市內通勤或到外縣市通勤，均可望以全國最優惠的「破盤價」通勤。

盧秀燕指出，因中央相關預算規劃期程，加上各交通單位相關系統建置等，快到話5、6月可推出，最慢應會6、7月上路。

葉昭甫指出，目前市府每年編「雙十公車」預算約26到28億元，在此基礎下，通勤月票的市民優惠支出約每年增2到3億元。

盧秀燕另指出，也另有在行政院會提出盼通勤月票能擴大到中台灣區域治理平台8縣市，相關方案另討論中。

台中拍板中彰投苗通勤月票，城際移動外縣市民眾999元，市民限定「破盤價」699元。（市府提供）

台中拍板中彰投苗通勤月票可連結多元交通工具。（市府提供）

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