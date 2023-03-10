母湯喔！台中妙齡女騎到公車專用道 「暢通無阻」恐噴1800元

民眾直擊女騎士騎在公車專用道。（民眾提供）

2023/03/10 09:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女騎士6日騎在台灣大道公車專用道上，停等紅燈時被民眾直擊拍下，只見她綠燈亮起後一路「暢通無阻」，雖然最後騎了多遠不得而知，但民眾見狀驚呼「超猛」、「整個公車專用道都是你的！」警方則表示，目前尚未接獲檢舉，但此舉已明顯違規，依規定最高可處1800元罰鍰。

根據直擊民眾描述，當天上午騎車沿台灣大道慢車道往郊區方向行駛，行經忠明南路口時，突見到一輛機車大辣辣的騎在台灣大道快車道，他原以為是眼花還揉了揉眼睛，「沒錯，而且還真的是騎在公車專用道上耶」，接下來只見對方一路狂飆，一直到台灣大道、何厝街口才因紅燈停下。

民眾說，此時他趕緊停到路邊，發現竟是一名裝扮應該很年輕的妙齡女騎士，立即拿起手機拍下，女騎士似根本未注意到週遭投來的異樣眼光，也渾然不知此舉已違規且相當危險，接下來號誌轉為綠燈時，持續沿公車專用道一路「暢通無阻」，雖然最後騎了多遠不得而知，仍讓人替她捏了把冷汗。

警方表示，依照道路交通管理處罰條例第45條第1款第13項「機車不在規定車道行駛」，可處600元以上1800元以下罰鍰，而公車專用道是提供公車專屬車道路權，保持其運輸能力以維護大眾搭乘權益，呼籲駕駛人應遵守交通法令，勿抱持僥倖心態違規。

公車專用道提供公車專屬車道路權。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法