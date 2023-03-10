重提都設審查 台中高鐵購物娛樂城拚年底動工

台中高鐵娛樂城表示目前正在重提都市設計審議，力拚年底動工。（業者提供）

2023/03/10 07:22

〔記者唐在馨／台中報導〕備受矚目的台中烏日高鐵區「台中高鐵娛樂購物城」開發案，2021年底由第一大國際開發公司獲得經營權，原訂2022年底動工，由於該案去年底市長選舉曾被市府列為市長盧秀燕重大招商政績，不禁讓市民擔心是否地方重大建設延宕？

對此，第一大開發公司表示，經營團隊在去年10月份提送都市設計審查但因內部意見而撤回，最近已重新調整規畫設計，希望近期能再次提出申請，力拚今年底前動工，2026年如期完工營運。

而中市府則表示，這項開發案是民間投資案，目前的確沒有案件申請動工，但烏日區的建設市府很重視，這項建設是盧秀燕市長上屆任期內確定投資方，也會希望業者加快腳步，繁榮地方。

台中高鐵娛樂購物城開發項目土地面積達48000坪，四面臨路並緊鄰三鐵共構，業者表示，目前整體規畫設計己確定由國際級建築設計團隊BENOY（貝諾）與大將作聯合建築事務所設計、規畫、監造，，強調英國貝諾設計建築規畫設計過全球多個知名商業綜合建築，其中2018年11月開幕ICONSIAM暹羅天地購物中心，被寓為是直接把大型水上市場搬進室內的超浮誇購物中心，未來也規劃把台灣在地元素導入入整體設計中。

強調透過室外商店街、24小時營業的大電影院、24小時大書店、24小時營業的物販大店、健身中心、遊樂設施及各種不同類別的餐飲結合形成大面積、大街區的夜經濟新形態，打造台中不夜城。

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