空污來了！ 中部、雲嘉南明恐亮紅燈 週末橘色警戒

明天吹偏東風，10日中部及雲嘉南空品區為「紅色提醒」等級。（翻攝自環保署）

2023/03/09 20:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕空污來了！明（10）日環境風場為偏東風，西半部地區擴散條件不佳，環保署預報中部及雲嘉南空氣品質恐達「紅色提醒」等級，指標污染物為「臭氧」及「細懸浮微粒」，整個西半部地區預計11、12日稍減緩，但仍達「橘色提醒」，提醒民眾做好防護。

中市環保局指出，明日起至週日，環境風場為偏東風，西半部位背風側，擴散條件差，易累積污染物，且午後受光化作用影響，致使臭氧濃度上升，10日中部及雲嘉南空品區為「紅色提醒」等級；11、12日西半部空品區皆為「橘色提醒」等級；此外，西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

環保局說，因應這波空品惡化情形，市府於7日起每日執行空品不良的應變作為，包括針對固定污染源（鋼鐵業、焚化廠）及逸散物料堆置場進行稽查作業、通知大型固定污染源執行降載減排措施、持續監控污染源排放情形、加強查核。

針對移動污染源（柴油車目測判煙、車輛怠速等）及逸散污染源（營建工地、堆置場、露燃好發地區、餐飲業等），市府通知清潔隊及營建工地進行洗街作業等，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息，今日也持續執行為期半年的空污季專案聯合稽查，以減緩空品惡化情形。

環保局提醒，因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾需留意空品變化情形，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。欲掌握空品即時狀況，可至「環保局空氣品質監測網」；同時歡迎加入「台中市政府」或「台中空品報報」LINE官方帳號，以獲取每日空品預報資訊，提早做好防護準備。

空污期間，市府派員固定污染源稽查。（記者蔡淑媛翻攝）

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