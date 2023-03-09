大里母子人倫悲劇命案 丈夫、女兒認屍崩潰痛哭

女兒崩潰痛哭。（記者許國楨攝）

2023/03/09 15:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大里區8日晚間發生人倫悲劇，62歲劉姓婦人疑不堪長期照顧生活無法自理37歲陳姓兒子，先以安眠藥假借感冒藥餵服兒子，雙手反綁「爆頭割喉刺腹」，再自殘在手腕留下「猶豫傷」後母子雙亡，檢方今相驗，劉女的陳姓丈夫以及女兒認屍時，因悲慟更是數度崩潰大哭。

據調查，陳姓屋主和劉姓妻子育有一對子女，4人同住，兒子因智能有問題且過動，生活無法自理，晚上偶還會尖聲驚叫，從事貼磁磚工作的夫妻倆，外出工作時都會將兒子帶在身邊，昨天兒子感冒不舒服在家，妻子留下來照顧，陳男和女兒兩人外出工作。

豈料，陳男晚間6點多下班回家，在三樓兒子房間發現妻子倒在地上，兒子則被雙手反綁，躺在雙層床鋪的下鋪，右額頭有一個一元硬幣大小傷口，眼睛戴有眼罩，脖子2、3條刀傷，腹部穿刺傷，母親也是腹部多處穿刺傷口，全身是血，倒在地上，屍體內有多罐空的安眠藥、榔頭、兩把水果刀、繩索。

警方表示，該案疑因劉婦不堪長期照護疾病兒子致身心俱疲，造成人倫悲劇，據查，陳姓死者頭部有遭鈍器多次重擊頭部傷勢，頸部也有刀傷，但致命傷在胸部，劉婦致命傷在腹部，中了兩刀，右手腕則有意圖自殘的「猶豫傷」，已報請台中地檢署指揮偵辦，並報請法醫刑事相驗釐清案情。

而檢方今日相驗，劉婦丈夫以及女兒也到殯儀館認屍，女兒看到遺體後崩潰大哭，檢方則指示擇日解剖複驗，釐清確切死因。

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檢方今日相驗，劉婦丈夫以及女兒也到殯儀館認屍。（記者許國楨攝）

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