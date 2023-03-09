大里母子雙屍命案 鄰居：幾乎沒看過一家人吵架

台中市大里區發生人倫悲劇，母子陳屍在三樓房內。（記者林旻臻攝）

2023/03/09 14:50

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大里區發生母子雙屍命案，警方經蒐證後，確認無外人介入，懷疑是62歲劉姓母親，因長期照顧智能不足的陳姓兒子，身心壓力過大，趁著丈夫與女兒外出工作時，綁住37歲兒子雙腳，持刀刺死後，再自殘尋短同赴黃泉。鄰居表示，陳姓屋主一家4口家庭和樂，幾乎沒看過吵架，為人也很和氣善良，平時出門劉母也會牽著兒子，「可說是最正常的家庭」，近期也無看出有何異狀，發生人倫悲劇實在令人意外。

據了解，昨因兒子感冒，體型瘦小的劉妻單獨在家照顧，利用家中的安眠藥假借感冒藥餵服體型壯碩的兒子，持木馬斧敲兒子後腦勺使其昏迷，再用水果刀猛刺兒子左胸口、割喉，疑因不忍兒子單赴黃泉，自己再輕生赴死。

警方在現場發現安眠藥空盒、二把水果刀、一把木馬斧、綑綁陳男用的童軍繩及原本疑似打算尋短的皮帶，都是家中現有的工具，也無打鬥痕跡，母子未留下遺書。初步勘查，劉女腹部刀傷、陳男喉部胸部刀傷為致命傷，檢方今日上午前往殯儀館相驗，劉女的丈夫及女兒也前去認屍，悲痛大哭。

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