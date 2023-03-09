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    中部水情吃緊 盧秀燕院會建議台中提早「藍燈轉綠燈」

    中區水情吃緊，盧秀燕院會向經濟部長王美花提建言。（圖：市府提供）

    中區水情吃緊，盧秀燕院會向經濟部長王美花提建言。（圖：市府提供）

    2023/03/09 13:28

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今（9）日列席行政院會，因中部地區水情日益嚴峻，建議台中水情提早「由藍燈轉綠燈」，符合現況更提醒民眾節約用水，政府部門可依此加強水源調度、提早因應；她也向中央喊話，盼盡速核准烏日水資源中心計畫及經費，藉由再生水供應工業用水，避免排擠民生用水。

    近來南部水情嚴竣，因台中前年遭逢百年大旱採取分區限水措施歷歷在目，盧秀燕特別關切台中水情，她說，上個月前她到德基水庫視察時，水庫蓄水量是80%，近來蓄水量已經降到67%，若依照此狀況，中部地區水情明顯進入吃緊狀態，尤其農業灌溉用水吃緊，目前中市20多個農田水利工作站全部都在輪灌，無法充分供應，顯示農業用水已深受影響。

    盧秀燕列席行政院會時特別提出建議，因中部地區水情燈號目前還是藍燈，但從德基水庫蓄水量下降的速度看來，情況將越來越嚴峻，她建議在燈號上應提前轉為綠燈，除可提醒民眾節約用水，政府部門也可依此燈號加強水資源調度，提早做好應對措施。

    盧秀燕另指出，台中多年前已取得台中烏日水資源中心用地，3年前環評也已通過，但若無中央經費便無法完成，她希望中央應該盡速核准該工作計畫及相關經費；若經費核准，中心完工後便能產出再生水供作工業用水，能降低工業用水排擠民生用水。

    另對於近日水情越發嚴峻，盧秀燕提醒，發電過程也要注意水資源調配問題。核二廠二號機3月將除役不再發電，過去經濟部曾表示要以德基水庫的水力發電來供應用電，當時她便提醒應注意水的調度，以免解決用電問題、反而造成缺水情況，今她再度當面向經濟部長王美花提醒，獲王美花正面回應強調，必會交代台電跟水利署之間做好調配工作。

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