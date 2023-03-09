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    竹聯幫前堂主董桂均出殯 分局長坐鎮「緊盯約制」

    上月病逝的竹聯幫忠堂前堂主董桂均今舉辦告別式，湧入大批弔唁親友。（記者許國楨攝）

    上月病逝的竹聯幫忠堂前堂主董桂均今舉辦告別式，湧入大批弔唁親友。（記者許國楨攝）

    2023/03/09 13:17

    〔記者許國楨／台中報導〕綽號「弟哥」的竹聯幫忠堂前堂主董桂均上月病逝，今天在台中殯儀館舉辦告別式，因其身分特殊，警方擔心場面太「浮誇」民眾側目，引發治安質疑觀感，事先除已要求喪家低調，今天更是出動優勢警力全程「緊盯約制」，以防滋擾情事發生。

    董桂均上月20日晚間病逝中國醫藥大學附設醫院，今（9）日上午在台中殯儀館舉辦公祭告別式，由於其胞兄董桂森也是知名江湖人士，警方擔心過於浮誇的出殯陣頭，恐引起一般民眾側目，且對治安狀況質疑，要求喪家行事一切低調，避免對交通與市容造成影響，喪家願意全力配合，但外地前來弔唁者，實非能完全掌控。

    台中市警局為此動員刑大、交大及保大特勤中隊，連同轄區第二分局警力近兩百人到場，由第二分局長楊川坐鎮，以優勢警力嚴防黑幫藉機滋事，並在會場周遭及重要路口維持現場及交通秩序，對於前來弔唁的疑似幫派分子，依《警察職權行使法》、《少年事件處理法》等相關法令攔查，全程蒐證，防止任何發生暴力衝突疑慮。

    另為維護民眾路權，於殯儀館周遭交通要道編排線上巡邏警力與拖吊車，加強周邊主要道路巡邏，驅趕違規併排停車，發現重大違規立即予以告發拖吊，經統計期間對前來弔唁人員攔查約600餘人及13部超跑，並將疑似噪音車輛上傳環保局噪音檢舉網站，取締交通違規12件、拖吊5部，餘現場平和無其他違法違序行為。

    楊川表示，不容許黑道或幫派份子趁機擾亂社會秩序，遇有通緝、現行犯立即依法逮捕，未成年幫派份子或違序行為將立即帶返駐地進行調查依法究辦，如遇有聚眾滋事立即啟動警力增援與快打部隊，火速彌平事端依法嚴辦。

    警方出動優勢警力全程「緊盯約制」。（記者許國楨攝）

    警方出動優勢警力全程「緊盯約制」。（記者許國楨攝）

    警方全程戒備監控。（記者許國楨攝）

    警方全程戒備監控。（記者許國楨攝）

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