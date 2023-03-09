大里母子人倫悲劇命案 女兒：媽媽長期照顧哥哥 精神體力已耗盡

警方從現場證據研判，台中大里母子雙屍案，是一起人倫悲劇。（記者陳建志翻攝）

2023/03/09 12:11

死者父難以置信直說「無奈」

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大里區昨天發生母子雙屍命案，台中市警方蒐證至今天凌晨3時許，確認此案是沒有外人介入的人倫悲劇，62歲的劉姓婦人，照顧智能不足的兒子而心力憔悴，昨天趁著丈夫與女兒外出工作時，先將37歲兒子綁住雙腳，持刀刺死後，再自殘死亡，陳姓丈夫難以置信說「無奈」，女兒則說，媽媽長期照顧哥哥，精神與體力已耗盡，進而衍生悲劇。

警方調查，陳姓丈夫（66歲）、劉姓妻子（62歲）、兒子（37歲）與妹妹，這一家四口是相當單純的家庭，陳男、劉妻與兒子3人，都從事貼磁磚工作，兒子智能比較低，平時會有噪動、半夜喊叫等現象，陳男平時上工時，都帶著妻子與兒子當「小工（或俗稱半工）」。

調查指出，昨天兒子感冒，不能上工，由劉妻在家照顧，陳男一人獨自上工，從事美工設計的妹妹也外出上班，傍晚父女返家，驚見2人陳屍3樓房間，兒子躺在床上，媽媽（劉妻）倒臥地上。

警方發現，門窗完整，沒有破壞跡象，陳屍的3樓房間之外，住處沒有血跡，沒有打鬥掙扎痕跡，現場房間內的兇刀（切肉刀或切魚刀），是全家人於今年農曆年時購買，兒子臉上有面罩，腿部被棉繩綁住，棉繩也是陳家現有的物品，包括刀子與棉繩，都不是臨時購買。

警方發現，劉妻手上與地上各有一粒安眠藥，致命傷是腹部刀傷，手腕亦有割傷，兒子頸部有刀傷，但致命傷是胸口心臟處的刀傷，2人並沒有掙扎抵抗的痕跡，且桌上有一排約10粒的安眠藥空盒，裡面已無安眠藥。

陳男難以置信，難過得幾乎無法言語，「無奈，我很無奈」，女兒則說，媽媽為了照顧哥哥而心力憔悴，這10多年來，都必須服用藥物，整個人的體力與精力都已耗盡。

警方研判，2人死亡時間是昨天中午之前，劉妻可能先餵安眠藥給兒子，殺死兒子後再自殘死亡，陳男與女兒對死因沒有意見，不過，警方還要比對棉繩、衣服血跡上面的DNA，以及檢驗血液是否有安眠藥成分。

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