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    人倫悲劇！ 母長期照顧子壓力過大 餵藥迷昏刺死後輕生共赴黃泉

    台中市大里區美群路驚傳母子雙屍命案，疑為陳男精神狀況不佳，劉母在長期照護下身心壓力過大，造成人倫悲劇。（記者林旻臻翻攝）

    台中市大里區美群路驚傳母子雙屍命案，疑為陳男精神狀況不佳，劉母在長期照護下身心壓力過大，造成人倫悲劇。（記者林旻臻翻攝）

    2023/03/09 11:45

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大里區美群路昨晚驚傳母子雙屍命案，一名陳姓男子晚間發現37歲兒子被綑綁在床，喉部、胸部有刀傷，62歲的劉姓妻子手腕、腹部有2處刀傷，現場包括2把水果刀、1把木馬斧、綑綁陳男用的童軍繩等作案工具，現場並未留下遺書。警方表示，疑似為陳男精神狀況不佳，劉母在長期照護下身心壓力過大，造成人倫悲劇，已報請台中地檢署指揮偵辦，法醫刑事相驗釐清確切死因。

    陳姓男子平時一家4口同住在3層樓的透天厝，昨天早上7點多與女兒各自外出上班，出門前還看見妻子在客廳走動，陳男下午4點多返家時，卻發現妻兒倒臥血泊，嚇得趕緊報119求救，但2人已明顯死亡，消防人員並未送醫。

    據了解，陳男與妻子平時從事承攬磁磚工作的小包，僅高中畢業的兒子精神狀況不佳，不放心讓其單獨在家，平時出門會將兒子帶在身邊，讓他做簡單的差事。但劉母在長期照顧下身心壓力大，曾有就醫紀錄，昨日因兒子感冒在家，體型瘦小的劉母留在家中單獨照顧，利用家中的安眠藥假借感冒藥餵服迷昏體型壯碩的兒子，再用水果刀猛刺兒子左胸口、割喉，疑因不忍兒子單赴黃泉，自己再輕生赴死。

    陳男妹妹表示，哥哥平時沉迷手遊，晚上甚至會玩到大呼小叫，驚擾隔壁鄰居。因父親會出聲責罵，哥哥平時唯一的傾訴對象就是母親，平時出門也會將兒子帶在身邊，無形中造成母親心理壓力日益增加。

    警方初步勘察死者傷勢，劉女腹部有2處刀傷為致命傷，右手腕還有自殘猶豫傷口，陳姓大兒子左手及雙腳遭童軍繩綑綁，喉部有深淺不一傷口，疑是劉母在對兒子下手時有所猶豫，致命傷為左胸口刀傷，2人遺體均無抵禦傷。陳宅大門深鎖，經調閱監視器影像，在陳父及女兒外出期間，並無外人進出陳宅，現場也未發現打鬥痕跡，家屬對死因並無意見。

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