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    秀實力？壓氣焰！竹聯幫元老董桂均出殯 台中盤查上千黑衣人

    上千名黑衣人將台中市殯儀館廣場擠得水洩不通。（記者張瑞楨攝）

    上千名黑衣人將台中市殯儀館廣場擠得水洩不通。（記者張瑞楨攝）

    2023/03/09 11:12

    〔記者張瑞楨／台中報導〕外省掛竹聯幫元老級大哥、外號「弟哥」的董桂均上月過世，今天（9日）於台中市殯儀館出殯，上千黑衣人送行，展現江湖實力，一度造成周圍道路堵塞；台中警方昨天就預先規劃，派遣200多名警力戒備，還在殯儀館大門逐一盤查，這些黑衣人都配合，但也抱怨「有需要這樣嗎」、「快一點啦」。

    上午8時許，殯儀館即出現大批黑衣人準備出席告別式，都頗年輕，幾乎都穿黑色西裝、打黑色領帶，殯儀館周圍的三民路與崇德路一度壅塞，他們三五成群，顯得相當高調，現場更有12輛豪車助陣，包括市價2800萬元起跳的勞斯萊斯雙門轎車，市價1500萬起的藍寶堅尼跑車，以及市價各1200萬元、1500萬元起的麥拉倫570S、650S，還有1600萬元起跳的麥拉倫720S，總價值超過3億元。

    包括前立委顏清標、竹聯幫幫主「么哥」黃少岑等名人今天都到場弔唁，台中市警局二分局與台中市警局刑警大隊，則是派遣警力在殯儀館大門前，逐一盤查黑衣小弟，拍照並紀錄身分證號碼，這些黑衣人也都配合，但也忍不住抱怨，認為警察沒必要如此，整個過程平和，並無滋事或衝突。

    66歲董桂均上月過世，是「小董」董桂森的胞弟，兄弟兩人都是竹聯幫的重量級元老；董桂森於1984年間，與當時的竹聯幫幫主陳啟禮、總護法吳敦等人，犯下轟動台灣與美國的「江南案」，逃亡時又在菲律賓犯下台商「陳氏兄弟滅門血案」，董桂均也捲入此命案。

    董桂森1991年在美國監獄服刑時被刺殺身亡，董桂均於美國落網後遣返台灣，被判處無期徒刑，出獄後頗低調，不過，前竹聯幫幫主陳啟禮過世移靈返台時，曾出面扶棺，是當時10名扶棺堂主之一。

    台中市警察對黑衣人逐一盤查身分。（記者張瑞楨攝）

    台中市警察對黑衣人逐一盤查身分。（記者張瑞楨攝）

    中市警察對黑衣人逐一拍照並盤查。（記者張瑞楨攝）

    中市警察對黑衣人逐一拍照並盤查。（記者張瑞楨攝）

    現場共有12輛豪車，為大哥風光送行，價值超過3億元。（記者張瑞楨攝）

    現場共有12輛豪車，為大哥風光送行，價值超過3億元。（記者張瑞楨攝）

    在黑衣小弟與超跑助陣下，竹聯幫元老董桂均今天出殯。（記者張瑞楨攝）

    在黑衣小弟與超跑助陣下，竹聯幫元老董桂均今天出殯。（記者張瑞楨攝）

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