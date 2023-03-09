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    玉山莒光盃中等學校排球賽台中登場 全國59隊較勁

    玉山莒光盃中等學校排球賽台中登場，有59隊參加，將從中選拔U20、U18、U16國手。（市議員周永鴻提供）

    玉山莒光盃中等學校排球賽台中登場，有59隊參加，將從中選拔U20、U18、U16國手。（市議員周永鴻提供）

    2023/03/09 11:43

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕第59屆玉山莒光盃中等學校排球賽今（9）日在台中盛大開打，在東山高中舉行開幕式，全國共有59隊參加，身為台中市排委會主委的台中市議員周永鴻以東道主身份歡迎來自全國的菁英好手，鼓勵選手盡情發揮球技。

    玉山莒光盃中等學校排球賽9日至12日在台中市舉行，共有來自全國59隊參加，中華民國排球協會也將從莒光盃參賽選手中甄選U20、U18和今年首次舉辦的U16國手。

    台中市共有多達9支球隊參與比賽，分別是豐原高商男排、龍津高中男排、台中二中男排、東山高中女排、台中女中女排、潭秀國中男排、向上國中男排、雙十國中女排、豐南國中女排。

    其中潭秀國中男排和雙十國中女排去年勇奪國中男子組和國中女子組冠軍，這次要力拚連霸。

    兼台中市排委會主委的中市議員周永鴻指出，莒光盃是台灣基層排球的頂尖賽事，各校要在基層排球四大杯賽（和家盃、永信杯、華宗盃及北港媽祖盃）積分前12強才能參賽。中華民國排球協會也將從莒光盃參賽選手中甄選U20、U18和今年首次舉辦的U16國手。

    比賽從3月9日至12日共四天，周永鴻歡迎民眾一同入場觀賽。

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