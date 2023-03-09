台中府會園道成熱門野餐景點 「綠地光禿」民眾盼改善

台中市府會園道成熱門野餐景點。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/09 10:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在台中市議會及市政府間府會園道，一片綠地，吸引很多民眾野餐休息、遛狗等，假日人更多，有民眾向本報反映，最近發現這一片綠地開始有乾枯的現象，甚至部份區塊出現光禿的現象，要求市府趕快改善，不要像過去的市民廣場因光禿太嚴重，全面封鎖改建，反造成民眾的不便。

建設局表示，初步判斷屬季節性因素及人為經常使用所致。自去年11月汛期結束至目前為止，雨量都偏少，草皮也容易乾枯，梅雨來臨後，枯黃情形會大幅度改善，在此期間除定期定量澆水外，在部分區域也外加水車輔助澆灌。

建設局並表示，府會園道內草皮也廣受民眾喜愛，經常到此野餐、遛狗等，較容易在頻繁使用區塊造成影響，後續將請廠商針對生長情形不佳區域加強圈維及保養，並派員定期督導。

台中市的新市政大樓及市議會興建完成後，府會之間興建成「府會園道」，上面植上綠草，經歷胡志強、林佳龍及盧秀燕三位市長，已整理成相當好的一處綠地公園，綠地旁的人行道，成為附近居民慢走的好去處。

因園道四周種滿樹，同時四周也都是高樓大廈，成為自然遮陽傘，冬天一見陽光照射，民眾就會到園區走走，若天氣暖和點，民眾直接鋪上野餐墊坐在園道上野餐、遛狗，宛如身在歐洲，過去在疫情嚴峻時，還有民眾投訴園道有超過十人聚集在遛狗，顯見園區受民眾歡迎。

不過，有民眾發現，府會園道的草地不但枯黃且已有光禿現象，可能是越來越多人到府會園道遊憩，過度使用的結果。

民眾表示，綠地原本就應開放給市民使用，不能因為光禿而禁止民眾進入，建議市府要即早對枯黃及光禿部份先進行整修，不要等全面光禿再全面封園道整修，會造成居民的不便。

台中市府會園道的綠地已有光禿現象。（記者蘇金鳳攝）

台中市府會園道成熱門野餐景點，但過度使用已有光禿現象。（記者蘇金鳳攝）

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