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    「黃色季節雨」爆發 台中超美黃花風鈴木熱點不藏私公開

    黃花風鈴木爆發，台中超美黃金熱點之一南屯三義兒童公園。（圖：市府提供）

    黃花風鈴木爆發，台中超美黃金熱點之一南屯三義兒童公園。（圖：市府提供）

    2023/03/09 07:59

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕3月黃花風鈴木盛開正對時，不少人追「黃色季節雨」花況，台中市建設局整理出「黃金熱點」大公開，讓民眾不必跑外縣市，台中都會區內就有絕美景點，建設局長陳大田首推北屯區景緻最吸睛，他說，北屯區廍子公園內目前黃花燦爛，沿途太順路、情人橋旁景賢路更有黃金大道一路延申至廍子公園，歡迎民眾前來觀賞季節限定的金黃色美景。

    陳大田指出，黃花風鈴木於春季盛開，為期約一個月，今年花開得非常漂亮。北屯區廍子公園為每年賞花最熱景點，周邊停車相當方便，公園內種植成群的黃花風鈴木、完善的路線規劃，可與長輩談心散步，走累也有涼亭、廁所供使用；內部也設有各種遊樂設施、綠籬迷宮、大草地及沙坑，非常適合民眾帶小朋友、毛孩子放放電。

    建設局也整理出目前黃花風鈴木爆發的「黃金熱點」，包括北屯區廍子公園、廍興公園及景賢路、大里區康橋河岸、太平坪林森林公園、東區泉源公園、南屯區豐富公園、三義兒童公園、益文三街、樹德二巷與復興北路口、東興路一段與復興北路口等。

    陳大田也說，民眾可多利用建設局官網上的賞樹情報（ https://bit.ly/3tkAYjZ ），了解四季樹花風情，獲得第一手美景資訊。

    北屯區景監路黃花風鈴木盛放。（圖：市府提供）

    北屯區景監路黃花風鈴木盛放。（圖：市府提供）

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