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    《包青天》原唱、男主管草裙舞 中警另類慶祝婦女節

    六分局邀請《包青天》原唱吳翠姬老師獻唱。（圖由警方提供）

    六分局邀請《包青天》原唱吳翠姬老師獻唱。（圖由警方提供）

    2023/03/08 13:25

    〔記者許國楨／台中報導〕說到70年代唱紅電視劇《包青天》的主題曲，你會想到誰？慶祝婦女節，台中市第六分局昨邀請到原唱吳翠姬老師獻唱金曲，她還親授分局資深男主管大跳草裙舞，除讓剛毅正氣的警察機關，增添幾分趣味，也讓全體女性同仁度過別具新意的午後時光。

    台中市員警數最多的第六分局，勤業務相對繁重，分局長賈立民重視同仁權益及性別平等觀念，尤其女性同仁間的互動，更需要關懷及溫度，也認同「藝術即生活」理念利用婦女節前夕，在分局禮堂辦理「名師有約文康動滋」活動，特別邀請有「千面女郎」美稱的吳翠姬老師獻唱金曲。

    吳老師於70年代唱紅電視劇《包青天》主題曲，因演唱風格變幻風雲，渾厚天嗓將包公正義形象詮釋得淋漓盡致，使得《包》曲紅遍大街小巷，然吳老師通曉6種語言歌曲，活躍於名流公益宴會，先後旅居巴拿馬、瓜地馬拉、美國，後因盡孝侍母回歸台灣。

    由於另有天賦廚藝，瓜地馬拉總統府及各部首長特指定製作國宴，故曾任教僑光科技大學餐飲系助理教授，可謂多才多藝之才女，活動中也請吳老師跟與會同仁互動，並親授分局資深男主管大跳草裙舞，「護法持剛金吾令，法秤不阿繞指柔」，讓剛毅正氣的警察機關，增添幾分趣味。

    女性同仁們一邊欣賞精采表演、一邊享用美味茶點，舒緩平日在職場與家庭之間奔波的辛勞，分局長賈立民也親自致贈精美面膜，感謝大家無怨無悔的付出，也透過此次婦女節活動，讓平日忙碌於工作與家庭的女性同仁們可以身、心、靈放鬆，有個難忘的時光。

    分局資深男主管大跳草裙舞。（圖由警方提供）

    分局資深男主管大跳草裙舞。（圖由警方提供）

    六分局以另類方式慶祝婦女節。（圖由警方提供）

    六分局以另類方式慶祝婦女節。（圖由警方提供）

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