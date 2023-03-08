中市府追加3.5億「消費金喜送」綠批偷渡經費 質疑藍邏輯錯誤

市議員周永鴻批市府追加購物節3.5億是偷渡經費，也批藍營說「屆期不連續」邏輯錯誤。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/08 13:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會6日召開程序委員會，通過追加172億多預算，其中「消費金喜送」3.5億引發爭議。

民進黨市議員周永鴻批評是為台中購物節偷渡經費，上屆市議會就附帶決議購物節不可以再追加預算，但國民黨竟有議員提出議會屆期不連續，要尊重新民意的說法，根本是為市府護航，「屆期不連續」是指未議決的議案，非已決議的議案，不僅邏輯錯誤，若成為通則更可能造成代議民主的災難。

國民黨市議員黃健豪表示，此次市府送進議會的預算也是針對中央超徵6000元的現金發放政策，與之前台中購物節抽獎的相關科目並不一樣。

經發局則表示，配合中央發放6000元現金政策，並考量111年度台中購物節計畫與購物快樂送計畫合辦成效良好，經發局依《預算法》第79條第3款程序，提報追加新台幣3.5億歲出預算與台中購物節合辦年度產業節慶活動。

台中市議會6日召開程序委員會，排定第一次臨時會議程，市府第一次追加預算案也排入，由於民進黨對「消費金喜送」3.5億列入追加預算，質疑是購物節的預算，違反上一屆議會所做購物節不可再追加預算的附帶決議，國民黨市議員黃健豪則反駁新議會新民意，應有屆期不連續的原則。

對此，市議員周永鴻提出反駁，經發局追加的「消費金喜送」違反去年臨時會中議會「預算規模超過億元且超過該年本預算科目追加兩倍以上的預算不宜在臨時會提出」的決議，但國民黨提出議會屆期不連續，要尊重新議會代表的新民意，要消除原本議會決議的效力。

周永鴻指出，「屆期不連續」原則是指新一屆民代代表「新民意」，台中市議會議事規則第15條記載「每屆議員任期屆滿時，尚未議決之議案，除預決算案及人民請願案外，下屆不予繼續審議」，但是，議會去年7月1日的臨時會大會中，對追加預算做出屬於「附帶決議」的限制，不是懸而未決的事項，不適用「屆期不連續」原則。

周永鴻直指，國民黨用「屆期不連續，尊重新民意」護航購物節臨時會追加預算沒有道理而且違反議會精神。如果依照這種邏輯，上屆所有經過三讀通過的市府提案和議員提案都可以翻盤。

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