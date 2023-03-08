民進黨立委初選登記3/20啟動 台中3個選區恐面臨人選難產困境

民進黨在中市第3、第6及第8立委選區，面臨人選難產生的困境。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/08 11:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨立委提名登記將在3月20至24日展開，台中市8個選區中，民進黨5位現任立委都會繼續登記，至於其他3個選區現任立委非民進黨籍，其中第8選區（豐原石岡）被視為艱困選區，因此採徵召方式決定人選，有意願者可登記，而第3選區（后里潭雅神）則採初選，第6選區（中西東南區）目前混沌未明，黨中央還在評估人選決定方式。

民進黨立委選舉提名登記20日展開，民進黨在台中市8個選區中，有5位現任立委，分別是大甲大安外埔清水梧棲第1選區的立法院副院長蔡其昌，第2選區沙鹿大肚龍井烏日霧峰的林靜儀、第4選區西屯南屯的張廖萬堅、第5選區的北、北屯區的莊競程及太平大里第7選區的何欣純。

其他3選區則是非民進黨籍，分別第3選區國民黨籍楊瓊瓔、第8選區國民黨江啟臣及第6選區無黨籍黃國書。

民進黨現任的立委都會登記參選爭取連任，而且以5人的實力，黨內也應該無人會登記挑戰，但是有3個選區並非民進黨選區，民進黨面臨了派何人參選的困境。

以第8選區而言，江啟臣在當地基層實力雄厚，民進黨視為艱困地區，因此採取徵召，外界認為謝志忠最有實力跟江啟臣一戰，但是因為豐原只當選一席民進黨市議員謝志忠，若黨中央要徵召謝志忠，必須考量到基層的反應；謝志忠則表示，此選區黨中央採徵召，不是他自己說要選或不選。

另外，前民進黨市議員翁美春最近臉書相當活躍，外界評估翁美春可能會參選，對此翁美春鄭重的表示，「不會參選」，發臉書只是讓好朋友知道自己的近況，沒有參選意願。

至於第3選區黨中央評估將進行初選，被傳出可能參選的周永鴻則表示無意願登記參選，他表示，此次最重要是總統大選，若初選恐怕會影響團結，而且此選區並不好選，徵召是比較好的方式；而另一位傳出有意願的市議員蕭隆澤則表示還在思考；至於無黨籍的前立委洪慈庸若有意願參選，外界認為民進黨可能會希望她加入，但重點是洪慈庸本人要有意願參選。

而最讓民進黨傷腦筋的第6選區，現任立委為前民進黨、現為無黨籍的黃國書，民進黨陷於禮不禮讓黃國書的兩難，而傳出市議員江肇國已準備參選；江肇國表示，需要等黨中央提名機制出來，他現是聽取地方聲音，而新系的市議員黃守達也被視為可能參選人選，對此黃守達則表示，黨若要初選，應該也把黃國書納入才有意義。

民進黨台中市黨部主委李天生表示，已將目前中市各選區的情形向黨中央提報，而立委的提名是由黨中央主導。

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