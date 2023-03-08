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    春雨偏少！前年差點見底 鯉魚潭水庫今蓄水剩一半

    鯉魚潭水庫目前蓄水率約50.8%，蓄水量和歷年同期差不多，不過因春雨偏少，水庫已啟動節水措施。（記者陳建志翻攝）

    鯉魚潭水庫目前蓄水率約50.8%，蓄水量和歷年同期差不多，不過因春雨偏少，水庫已啟動節水措施。（記者陳建志翻攝）

    2023/03/08 07:56

    〔記者陳建志／台中報導〕台灣南部水情拉警報，中部因春雨偏少灌溉水也出現不足，台中因前年曾歷經半世紀來最嚴重的旱災，民眾對於缺水的不便仍記憶猶新，供應苗栗、台中、北彰化民生用水的鯉魚潭水庫蓄水情形受到關注，鯉魚潭水庫管理中心表示，目前蓄水率50.8%剩一半，和往年同期差不多，不過因入不敷出，且春雨偏少，為穩定水情，目前已啟動節水措施。

    台灣中部前年碰上50年來最嚴重的乾旱，鯉魚潭水庫在5月底時，水庫蓄水量最低只剩約110萬噸，蓄水率僅剩0.9%，幾乎快見底，中部也因此啟動供5停2的限水措施，所幸5月底和6月初連續2波梅雨帶來及時雨，才讓水庫蓄水起死回生，解除限水。

    南部目前水情拉警報，中部今年至今春雨也偏少，民眾憂心限水噩夢重演，都很關心目前水庫蓄水的情形，鯉魚潭水庫今天早上7點的水位284.2公尺，蓄水量5892萬噸，蓄水率50.8%，若對比2021年3月8日同期的蓄水，當時水位264公尺，蓄水量1741萬噸，蓄水率僅15.2%，目前蓄水狀況明顯優於前年缺水時。

    鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源表示，目前蓄水狀況與歷年同期相比還算正常，不過今年至今春雨確實偏少，對於水庫補助有限，所幸一期稻作插秧整田已接近尾聲，都能順利供灌。

    鍾清源表示，今年梅雨季是否順利降雨仍有變數，目前已啟動節水措施，其中鳥嘴潭人工湖已經開始供水給北彰化，因此供水有減少，目前每天供水約56萬噸，不過因進水比出水少，水庫水位仍持續下降中，提醒民眾仍要有危機意識節約用水。

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