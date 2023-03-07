台中大里東南路頻淹水 居民爭取闢設下水道

立委何欣純（右一）近日邀集營建署、市府水利局、當地民眾現場了解東南路淹水狀況，並順利爭取營建署補助，闢設260公尺長下水道，解決淹水問題。（記者陳建志翻攝）

2023/03/07 18:55

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區東南路，近年因排水側溝無法宣洩暴雨，已經多次出現淹水，民眾希望能闢設雨水下水道銜接下游既有下水道，立委何欣純近日邀集營建署、市府水利局和里長進行會勘，爭取納入前瞻計畫進行補助，營建署已核定補助，總工程經費約2千萬，將闢設260公尺長下水道，解決該處淹水問題。

大里區東南路140巷到207巷間路段和周邊社區，近年因排水不及，已多次發生淹水狀況，前東湖里長賴樹清之前就向市府水利局和何欣純立委爭取闢設下水道，新任里長何天祿也希望早日完成下水道系統，改善社區淹水問題。

立委何欣純表示，雨水下水道是現代都市進步的象徵，必須提升城市的防洪能力、保護市民，要求水利局儘速規劃，並向營建署提報下水道工程補助計畫。

何欣純近日邀集內政部營建署、水利局、公所、里長共同勘查討論淹水原因及規劃設計的內容效益，要求營建署將本案納入前瞻治理計劃，並獲得營建署同意將東南路下水道工程予以錄案。

何欣純表示，本工程總經費2000萬，預計施作雨水下水道260公尺，銜接東南路既有的下水道，再排入大峰路下水道系統，營建署已核定補助，後續辦理工程設計發包作業，盼加速施作趕在明年汛期前完成通水，完成後可大幅改善大里區東南路周邊逢雨必淹情形，未來也將持續爭取1.8億經費辦理中山路、74號水利計劃，改善社區居住品質。

台中大里區東南路因既有排水宣洩不及，近年已多次發生淹水狀況，民眾抱怨連連。（記者陳建志翻攝）

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