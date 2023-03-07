台灣海峽7個月醞釀 國內首瓶深海熟成葡萄酒法國競賽奪金

「樹生埔桃」產出台灣第一瓶深海熟成葡萄酒，於台灣海峽熟成七個月。（陳千浩提供）

2023/03/07 18:34

〔記者張軒哲／台中報導〕台中后里葡萄產銷班「樹生埔桃」酒莊所釀造的酒，近年在國際屢屢獲獎，樹生酒莊與研發團隊，將5年橡木桶熟成後，再以船運至台灣海峽20公尺海底熟成7個月醞釀而成，產出台灣第一瓶深海熟成葡萄酒，並於法國釀酒師公會世界酒類競賽，從世界40個國家，2234款參賽酒款脫穎而出，與其他170多款酒類同獲金牌。

樹生酒莊長期與高雄餐旅大學副教授陳千浩及其研發團隊合作，2010年獲得法國米其林三星主廚青睞，成為第一瓶於法國星級餐廳銷售的台灣酒款。陳千浩說，深海熟成的釀造概念，是近年來逐漸興起的酒類後熟成方式。起源於2010年7月，由一群深海考古探勘學者，在芬蘭西南部珊瑚礁岩Aland發現一艘170年前沉船，驚訝地發現168瓶船艙中保存完整的法國香檳，既使經過了百年歲月，香檳依然散發著辛香料、煙燻、花香與水果等芳香與口感，更為酒類釀造業開啟了一條新方向，葡萄酒與烈酒的深海熟成Deep Sea Aging在世界成為風潮，目前日本與歐洲各國已經開始有商品上市。

陳千浩與研發團隊，在教育部大學社會責任USR計畫、農糧署與台中市農業局支持下，於2018年開始海底熟成籌備計畫。團隊成員從考取動力小船遊艇執照、設計與建造海底熟成鐵籠、接受進階深海潛水執照訓練，到尋覓適合的海域。

陳千浩今日表示，自己還為此學習潛水，出海探勘期間，飽受海浪暈船煎熬，歷經颱風巨浪來襲將固定纜繩絞斷、放了半年的酒籠流失等插曲，終於成功在2023年初於將海底熟成葡萄酒打撈上岸，3個籠子總量約800瓶，預計半年後上市，目前還沒考慮到訂價，預料將引起行家搶購。

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「樹生埔桃」產出台灣第一瓶深海熟成葡萄酒，並於法國釀酒師公會世界酒類競賽」獲得金牌。（陳千浩提供）

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