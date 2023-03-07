慶祝婦女節 中警HEAR ME茶會用「食力」做公益

慶祝婦女節，二分局贈送女性同仁聽障朋友製作的烘焙產品，別具意義。（圖由警方提供）

2023/03/07 16:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局為感謝女性同仁的付出，婦女節前夕舉辦一場「hear me」茶會，除準備聽障烘焙坊禮盒，以實際行動支持弱勢團體，並獻上象徵愛與美的玫瑰花，歡愉度過專屬於女性的節日。

「麵包與玫瑰」是1908年3月8日婦女遊行時的一句口號，麵包代表最基本的溫飽，玫瑰代表理想中的生活質量，這句口號成爲女性覺醒、追求生活品質和自我價值的指導精神，二分局在今天茶會中，為女性同仁精心準備了「蒙恩聽障烘焙坊」的禮盒，並獻上象徵愛與美的玫瑰花，帶給大家味蕾及心靈的雙重滿足。

分局長楊川表示，特意採購由聽障朋友製作的烘焙產品，以實際行動支持，用「食力」做公益，更為活動增添溫暖色彩，另女性同仁在陽剛的警察工作中，以特有的琴心劍膽堅守崗位，期許女性同仁以溫暖及堅定力量，持續關懷弱勢族群，積極為民服務，由自身開啟善的循環，為民眾營造安居樂業的移居環境。

另第五局也貼心準備了蒸氣感舒緩眼罩、保養面膜、絲瓜水和玫瑰花，贈予所有女性同仁，希望透過溫熱及充滿幸福花香的蒸氣眼罩，能呵護、舒緩女性同仁的眼晴，並藉由面膜及絲瓜水的滋潤，使青春更洋溢，歡愉的度過專屬於女性同仁的節日。

分局長陳松寅表示，女性同仁在警察工作上，並不輸給男性同仁，不僅有著優秀的職場表現，更是家庭中重要的核心力量，在工作職場與家庭兩方面，付出辛勞的心力；由於女性同仁有著細心、溫柔的特質，因此除了擔任忠實執法者外，也扮演守護被害者的角色，讓被害人有更多的安全感與信任感，是警察團隊不可或缺的力量。

二分局長楊川期許女性同仁以溫暖及堅定力量，持續關懷弱勢族群。（圖由警方提供）

五分局長陳松寅肯定女性同仁是警察團隊不可或缺的力量。（圖由警方提供）

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