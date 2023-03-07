噪音車成民怨之首 中警通報件數較去年同期增近10倍

台中市警局持續取締改裝噪音車。（警方提供）

2023/03/07 15:46

〔記者許國楨／台中報導〕改裝車噪音擾民已成民怨之首，台中市警方與環保局、監理機關聯手常態性聯合稽查，去年除稽查場次及件數都較前年增加，市警局更要求各單位加強通報噪音車，光今年初至上月底就已通報3377件，比去年同期343件，增加近10倍。

改裝車常製造擾人噪音，尤其深夜時分更是擾人清夢，市警局為維護用路人安全及社區安寧，結合環保局、台中區監理所持續加強取締噪音車輛，並對改裝車輛加強執法，不定時執行「環、警、監聯合稽查工作」，由各分局所轄區域分區執行。

經交通大隊統計，去年1月至12月執行119場次、由環保局製單舉發噪音車輛492輛，較前年同期增加74場次、取締增加256輛，而市警局也要求各分局利用勤務時段，針對改裝噪音車輛錄影蒐證後，通報上傳環保署噪音車檢舉網站，由環保機關檢視蒐證資料認定是否需召回臨時檢驗。

經統計，今年1月1日至2月28日已通報3377件，較去年同期通報343件，增加3034件，增加近10倍，提醒民眾如有發現噪音車輛，也可多加利用環保署噪音車輛檢舉網站上傳通報，由環保局檢視資料後，依權責通知車主至指定地點接受檢測。

另針對非法改裝車輛，民眾也可利用交通部公路總局設立網站反映非法改裝車輛，以共同營造寧靜居住環境；市警局呼籲民眾，勿擅自改裝車輛排氣管或超速行駛，警方將持續執行取締噪音及改裝車輛專案勤務，並與監理、環保機關執行聯合稽查，針對民眾陳情噪音熱點加強巡邏、威力掃蕩及取締，讓噪音車輛於台中市區無所遁形。

台中市警局持續取締改裝噪音車。（警方提供）

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