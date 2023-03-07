離譜！台中北屯居民修繕房屋 沙發衣物載至清水鄉間丟棄

吳厝五街遭棄置衣物與家具等廢棄物品。（記者張軒哲攝）

2023/03/07 14:58

〔記者張軒哲／台中報導〕清水區吳厝里吳厝五街荒僻鄉間，近期屢遭不肖人士傾倒廢棄物，先被棄置舊衣褲，環保局設置鐵鍊禁止傾倒，竟又遭不肖人士傾倒沙發與三合板等，中市府環保局本月1日完成遠端監視器架設，監控廢棄物傾倒熱點，查出是北屯一戶民宅修繕房屋自行載至吳厝里丟棄，已依法開罰。

清水區吳厝里地處鰲峰山區，里內有許多閒置荒地，加上入夜照明不足，常遭不肖份子丟棄廢棄物。吳厝里長吳水通說，大約去年底就發現吳厝五街陸續被丟棄家用廢棄物，雖然數量不多，但每隔幾日就發現，有舊衣、家具跟沙發等。因為附近有農地，無法用護欄封阻，改用鐵鍊圈圍，但丟棄者居然直接將廢棄物丟在路邊，令人氣結。

台中市政府環保局今日表示，經環保局稽查人員會同里長勘查後，現場查獲相關跡證，將依跡證追查污染行為人，非法棄置事業廢棄物可處6萬元以上30萬元以下罰鍰；此案是一名北屯區民眾因住家修繕裝潢，自行載運丟棄家用廢棄物，可處1千2百元以上6千元以下罰鍰，並追討代為清除處理費用。

此外，如有棄置有害事業廢棄物等情形，另將追究刑事責任，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，呼籲民眾勿因貪圖便利而違法，不僅破壞環境且恐面臨刑責，得不償失。

吳厝五街遭棄置衣物與家具等廢棄物品。（記者張軒哲攝）

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