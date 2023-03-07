台中巨蛋追加35億 議員批只有415字說明「藐視人民納稅錢」

中市府針對台中巨蛋今年追加35億元。（翻攝自市府網站）

2023/03/07 15:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會將在13日召開臨時會，同時審查中市172億元的追加預算，時代力量市議員吳佩芸痛批，大巨蛋的追加工程費近35億元但是市府提供的預算金額差異說明僅415字，藐視人民納稅錢，要求市府必須提出更詳細的追加預算說明，她也會嚴格把關。

台中市住宅發展工程處表示，台中巨蛋設計定位為符合國際賽事標準的主副場館，結構工法特殊，自2019年規劃至今，原物料上揚、鋼構取得不易及人力吃緊等情形，營建成本大幅上漲，降低廠商投標意願，市府委託專業單位核實檢討調整預算，後續將以專案報告形式向議會詳細報告。

運動局指出，台中巨蛋完工後，可舉辦國際運動賽事、藝文展演、集會等多功能使用；主場館可提供15500觀眾席席位，符合籃球、排球、羽球、網球及5人制足球場等國際比賽的標準場地，並滿足展覽、集會、各式表演（演唱會）活動的需求；副場館可提供3000觀眾席，可作為練習熱身場或小型表演、商展、發表會及粉絲簽唱活動等多功能使用，戶外設施亦可滿足各種主題性市集、展覽、運動、活動等多功能的戶外空間。

台中巨蛋體育館位於北屯區十四期重劃區，原先編列總預算65億，今年追加預算35億，增加超過5成，市議員吳佩芸表示，如此龐大追加預算，市府提供的「台中市巨蛋體育館預算金額差異說明」，總共4頁A4，扣掉封面和跟台北小巨蛋、高雄衛武營的比較表格，真正對預算作出實質說明的文字，就算把標點符號和號次都算進去，也只有415字。

吳佩芸指出，說明書內寫到「巨蛋大跨距特殊結構及符合國際賽事標準的主副場館」，但是這本來就是用於體育場館、影劇院、展覽館等大型公共建築的結構類型，怎麼可以成為要求追加預算的理由？此外，原先設計難道沒有符合國際賽事標準嗎？

吳佩芸痛批，市府僅用415字，就想闖關議會通過35億的追加預算，相當於每個字要價842萬，此不僅是藐視議會，而是藐視市民的納稅錢。

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